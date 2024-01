JAV sprendimas leisti translyčiams boksuotis su moterimis įsiutino pasaulio čempionę: „Niekada tam nepritarsiu“

Tuo tarpu po 18-ojo gimtadienio translyčiai galės rinktis, su kurios lyties varžovais/varžovėmis kovoti.

Tiesa, translyčiai, kurie norės pereiti į moterų kategoriją, turės atitikti keletą reikalavimų. Jiems reikės atlikti lyties keitimo procedūrą, reguliariai atlikinėti hormonų tyrimus, o jų testosterono lygis bent 48 mėnesius turės neviršyti 5 nmol/L.

Nepaisant įvestų kriterijų, buvusi profesionalių bokso pasaulio čempionė Ebanie Bridges išreiškė pasipiktinimą naujosiomis taisyklėmis ir pareiškė, kad tokiam sprendimui niekada nepritars.

„Niekada tam nepritarsiu, nes tai visiškai neteisinga. Jau ir taip nemalonu matyti, kaip translyčiai gerina moterų rekordus lengvojoje atletikoje, plaukime ir jėgos trikovėje, bet tai vis tiek ne tas pats, kaip moterų kaukolių skaldymas koviniame sporte, kur tikslas yra sužeisti priešininkę, o ne pagerinti pasaulio rekordą.

Manau, kad translyčiams apskritai nereikėtų leisti varžytis su moterimis. Nesu nusistačiusi prieš translyčius žmones, bet sporte negalima iškreipti ribų. Niekas nesiginčija dėl translyčių dalyvavimo vyrų varžybose, nes tai nekelia grėsmės.

Reikėtų kalbėti ne tik apie testosterono lygį organizme, bet ir apie kaulų tankį bei daugybę kitų biologinių faktorių. Vien dėl to, kad tu kažką „nusipjovei“ ar įsidėjai krūtis, nepaneigia to fakto, kad tu išgyvenai vyriškus brendimo procesus prieš tai, kol nusprendei tapti moterimi“, – rašė E.Bridges.

This is wrong on so many levels. I will never agree to this... it's bad enough having trans women breaking records in other sports like track and field, swimming and power lifting but it's a bit different to them breaking our skulls in combat sports where the aim is to HURT YOU… https://t.co/a58ADwPvpC