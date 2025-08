JAV plaukikės pagerino pasaulio rekordą ir užsitikrino pergalę medalių įskaitoje, Lietuva aplenkė daugiau nei 150 valstybių

Moterų estafetėje su nauju pasaulio rekordu (3:49.34 min.) triumfavo JAV rinktinė – Regan Smith, Kate Douglass, Gretchen Walsh ir Torri Huske. Pagrindinės amerikiečių konkurentės australės pralaimėjo daugiau nei 3 sek. (3:52.67), o trečios buvo kinės (3:54.77).

Tarp vyrų geriausiai pasirodė neutralių atletų B komanda (3:26.93). Sidabrą laimėjo prancūzai (3:27.96), kuriems padėjo poilsio po 400 m kompleksinio plaukimo beveik neturėjęs Leonas Marchandas. Bronzą dramatiškai išplėšė amerikiečiai (3:28.62), aplenkę italus (3:28.72), kurie lyderiavo po įspūdingų Thomo Ceccono ir Nicolo Martinenghi startų, bet plaukdami peteliške ir laisvuoju stiliumi paleido varžovus į priekį.

Simboliška tai, kad būtent moterų estafetė nulėmė čempionato medalių įskaitos laimėtoją. JAV rinktinė laimėjo 9-ą aukso medalį (9 aukso, 11 sidabro, 9 bronzos) ir paliko antroje vietoje Australiją (8, 6, 6). Jei australės paskutinėje estafetėje būtų aplenkusios amerikietes, tada jos būtų triumfavusios ir medalių įskaitoje. Trečią vietą užėmė Prancūzija (4, 1, 3).

Lietuva su vieninteliu Rūtos Meilutytės aukso medaliu užėmė 15-ą vietą. Už mūsiškių liko Japonija, Lenkija ir dar daugiau nei 150 pasaulio valstybių.

USA too good (WR) as Aus get a silver.



Without Titmus, McKeown 50 back, Short’s crack at 800 and a bombed mixed 4x100 free relay heat, Aus will be pretty happy with the week. https://t.co/sIsuvhyVrs