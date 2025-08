Eneli Jefimovos treneris po pralaimėjimo Meilutytei: „Tai pirmas kartas Eneli karjeroje, kai jos rezultatai su kiekvienu etapu prastėjo“

Moterų 50 m plaukimo krūtine finale Rūta Meilutytė dominavo nuo starto iki finišo ir padarė tai, kas dar niekam nebuvo pavykę – laimėjo 4-ą aukso medalį iš eilės! R. Meilutytė į starto signalą sureagavo per 0.58 sek. – greičiau už visas varžoves. Finišą lietuvė pasiekė per 29.55 sek. ir praktiškai pakartojo pusfinalyje pasiektą geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29.54).

Lūkesčių nepateisino estė Eneli Jefimova. Ji turi antrą geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29.83), bet finale užėmė tik 6-ą poziciją (30.29).

„Tai yra didžiulis nusivylimas. Reikės išanalizuoti, kodėl tai nutiko. Tai pirmas kartas Eneli karjeroje, kai jos rezultatai su kiekvienu etapu prastėjo, kai vakare ji plaukė lėčiau nei ryte. Laikas buvo prastas ir ji pati tai supranta. Liūdniausia tai, kad Eneli atrankinio laiko būtų užtekę medaliui“, – ERR sakė E. Jefimovos treneris Henry Heinas.

E. Jefimova atrankoje plaukė per 30.13 sek., o pusfinalyje – per 30.25 sek. Bronzai būtų užtekę 30.14 sek. laiko.

E. Jefimova netrukus baigs bendrą darbą su H. Heinu ir iškeliaus studijuoti į JAV.

„Nežinau, galbūt Eneli per stipriai spaudė save, gal per daug iš savęs reikalavo ir neatlaikė tos įtampos. Nepasakyčiau, kad jos sportinė forma buvo prasta, bet ji baseine tikrai neparodė to, ką gali. Eneli rudenį pakeis aplinką ir aš tikiu, kad jai tai išeis į naudą. Kas žino, galbūt šitas finalas Singapūre bus paskutinis, kai Eneli nepateko tarp prizininkų. Aš neabejoju šviesia jos ateitimi“, – teigė H. Heinas.