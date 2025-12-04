JAV čiuožėjų porą suglumino teisėjų verdiktas: „Mus nubaudė už tai, jog neva atlikome neleistiną elementą“

Pirmą kartą istorijoje į finalinį sezono etapą pateko Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius. Lietuvos šokių ant ledo pora už ritminę programą gavo 79,48 balo ir užėmė 5-ą vietą. Lietuvos dueto geriausias sezono rezultatas yra 80,98 balo, o karjeros rekordas – 81,19 balo.
„Esame labai laimingi, gerai išpildėme programą. Sunkus darbas treniruotėse davė vaisių. Mums tai yra tarsi svajonių sezonas“, – po savo pasirodymo kalbėjo S. Ambrulevičius ir A. Reed.
Allison Reed / Saulius Ambrulevicius 🇱🇹 79.48
The performance went really well today, so we're very happy.
It was a lot of management, but we were training paid off and the experience in the past few competitions that's bringing to this competition field. So it's just what it… pic.twitter.com/QnFilZMlTOREKLAMA— Golden Skate (@goldenskate) December 4, 2025
Už Lietuvos dueto ritminėje programoje liko JAV pora – Emilea Zingas ir Vadymas Kolesnikas (75,78). Teisėjai juos nubaudė už neleistiną elementą, kas gerokai sutrikdė JAV čiuožėjus.
„Esame šiek tiek sutrikę dėl teisėjų vertinimų. Reikės su komanda juos išanalizuoti. Mus nubaudė už tai, jog neva atlikome neleistiną elementą, nors, lyginant su ankstesnėmis varžybomis, nieko nekeitėme. Esame kiek sutrikę, bet džiaugiamės, jog galime čia startuoti“, – sakė E. Zingas su V. Kolesniku.
Emilea Zingas / Vadym Kolesnik 🇺🇸 75.78— Golden Skate (@goldenskate) December 4, 2025
We feel pretty good. The crowd was really amazing and we always look forward to coming to Japan. It's our second time and we've had amazing time here so far. I love it so much. We are a little confused with how things went with scoring,… pic.twitter.com/btbSjtsr3x
Į finalinį etapą pateko tik 6 geriausios sezono poros. Galutinė rikiuotė paaiškės šeštadienį po laisvosios programos.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.