 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

JAV čiuožėjų porą suglumino teisėjų verdiktas: „Mus nubaudė už tai, jog neva atlikome neleistiną elementą“

2025-12-04 19:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 19:02

Nagojoje (Japonija) ketvirtadienį prasidėjo prestižinės dailiojo čiuožimo varžybos – finalinis ISU „Grand Prix“ etapas.

Emilea Zingas ir Vadymas Kolesnikas | „Stop“ kadras

Nagojoje (Japonija) ketvirtadienį prasidėjo prestižinės dailiojo čiuožimo varžybos – finalinis ISU „Grand Prix“ etapas.

REKLAMA
0

Pirmą kartą istorijoje į finalinį sezono etapą pateko Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius. Lietuvos šokių ant ledo pora už ritminę programą gavo 79,48 balo ir užėmė 5-ą vietą. Lietuvos dueto geriausias sezono rezultatas yra 80,98 balo, o karjeros rekordas – 81,19 balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame labai laimingi, gerai išpildėme programą. Sunkus darbas treniruotėse davė vaisių. Mums tai yra tarsi svajonių sezonas“, – po savo pasirodymo kalbėjo S. Ambrulevičius ir A. Reed.

REKLAMA
REKLAMA

Už Lietuvos dueto ritminėje programoje liko JAV pora – Emilea Zingas ir Vadymas Kolesnikas (75,78). Teisėjai juos nubaudė už neleistiną elementą, kas gerokai sutrikdė JAV čiuožėjus.

„Esame šiek tiek sutrikę dėl teisėjų vertinimų. Reikės su komanda juos išanalizuoti. Mus nubaudė už tai, jog neva atlikome neleistiną elementą, nors, lyginant su ankstesnėmis varžybomis, nieko nekeitėme. Esame kiek sutrikę, bet džiaugiamės, jog galime čia startuoti“, – sakė E. Zingas su V. Kolesniku.

REKLAMA
REKLAMA

Į finalinį etapą pateko tik 6 geriausios sezono poros. Galutinė rikiuotė paaiškės šeštadienį po laisvosios programos.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų