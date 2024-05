JAV bėgimo estafečių komanda buvo per žingsnelį nuo fiasko – išvargo kelialapį į Paryžių

Tiek moterų, tiek vyrų bėgimuose dominavusi JAV rinktinė bėdų prisivirė vyrų 4x400 m estafetėje, kur amerikiečiai po kvailos klaidos užsidirbo diskvalifikaciją. Lazdelės perdavimo laukęs Championas Allisonas teisėjų buvo pastatytas į trečią vietą, tačiau tada patraukė sau iš kelio vokietį su japonu ir atsistojo į pirmą vietą, norėdamas kuo patogiau perimti lazdelę iš komandos draugo.

Visgi, tokiu veiksmu Ch.Allisonas pažeidė taisykles ir teisėjai amerikiečius diskvalifikavo.

JAV rinktinė vėliau prarado galimybę kovoti dėl aukso ir turėjo dalyvauti paguodos bėgime dėl papildomų kelialapių į Paryžiaus olimpiadą. Ten amerikiečiai finišavo per 2 min. 59.95 sek., buvo patys greičiausi, pateko į olimpiadą ir išvengė visiško fiasko. Amerikiečių laiko paguodos bėgime būtų užtekę antrai vietai finale. Auksą iškovoję Botsvanos bėgikai finišavo per 2 min. 59.11 sek. ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje.

Courtney Lindsey, Kennethas Bednarekas, Kyree Kingas ir tituluotasis Noah Lylesas 4x100 m nubėgo per 37.40 sek. ir pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje. Toje pačioje moterų rungtyje JAV sprinterės – Tamari Davis, Gabrielle Thomas, Celera Barnes ir Melissa Jefferson – nugalėjo su nauju čempionato rekordu (41.85).

USA's Tamari Davis, Gabby Thomas, Celera Barnes & Melissa Jefferson set a Championship Record with a scorching 41.85s to clinch GOLD!



France takes 2nd in 42.75s, and Great Britain grabs 3rd with 42.80s. #WorldRelays pic.twitter.com/KoX91th7aj