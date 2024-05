Londono „West Ham“ rado pamainą ilgamečiui treneriui

Žinią, kad su ispanu netrukus bus pasirašyta sutartis, pirmasis paskelbė žurnalistas Fabrizio Romano.

J. Lopetegui praėjusį sezoną treniravo „Wolverhampton“ klubą, o perėmęs komandą sezono viduryje išgelbėjo ją nuo iškritimo į žemesnę lygą.

Kitame sezone abejoms pusėms nepavyko susitarti, nes ispano ambicijos naujame sezone buvo finišuoti pirmoje turnyrinės lentelės pusėje, tačiau „Wolverhampton“ klubas susidūrė su finansiniais sunkumais ir negalėjo įsigyti šio norimų žaidėjų.

Vasarą abi pusės nutraukė bendradarbiavimą abipusiu susitarimu, tačiau nuo to laiko J. Lopetgui Anglijos nepaliko, vis tikėdamasis rasti darbą šioje šalyje.

Praeityje J. Lopetegui yra tekę treniruoti tokias komandose kaip „Porto“, „Sevilla“, o 2016–2018 m. jis buvo Ispanijos rinktinės treneriu.

Škotas į klubą atvyko 2017 m. ir per 31-erias rungtynes pasiekė vos 9 pergales. Visgi jį pakeitęs Manuelis Pellegrini neužsibuvo ir antras šansas D. Moyesui buvo suteiktas 2019 m.

🚨⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.



Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.



Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv