Jasmine Jasudavicius po įspūdingos pergalės: „Žinau, kad galiu būti geriausia pasaulyje“

„Tai buvo nereali naktis, o Mike'o finišas buvo tiesiog beprotiškas. Džiaugiuosi, kad man pavyko išeiti į narvą ir įrodyti, kokia gera esu parteryje. Esu geriausia kovotoja parteryje savo divizione, o atvirai kalbant, sakyčiau, kad ir visame pasaulyje“, – teigė J. Jasudavicius.
Prieš dvikovą abi sportininkės aktyviai siekė gauti šansą kovoti dėl čempionės titulo, tačiau kanadietė jautė, jog varžovė įvertino ne visus jos pranašumus.
„Maniau, kad tikrai įmanoma taip dominuoti, bet nebuvau visiškai tikra. Einant į kovą visada yra nežinomųjų. Esu labai dėkinga už savo įgūdžius ir gebėjimus. Žinau, kad galiu būti geriausia pasaulyje, todėl kiekvienoje kovoje tiesiog stengiuosi atiduoti visas jėgas. Taip, manau, kad ji mane nuvertino. Ji neabejotinai talentinga parteryje, bet aš esu didelė, stipri ir tikrai puikiai kovoju“, – aiškino kovotoja.
J. Jasudavicius taip pat pakomentavo anksčiau tvyrojusią įtampą ir nesutarimus su buvusia varžove Fatima bei jos komanda.
„Manau, kad nesutarimai baigti. Po kovos, kai buvome užkulisiuose ir mus tikrino gydytojai, pamačiau Fatimą, priėjau ir ją apkabinau – jaučiu jai tik pagarbą. Taip pat apkabinau ir Erin. Manau, kad visi konfliktai išspręsti. Mes visos stengiamės būti geriausios pasaulyje, ir aš žinau, ko reikia, kad čia būtum ir kovotum po šiais žibintais. Todėl nejaučiu jokios nepagarbos niekam šiame lygyje. Kita vertus, man labai patinka ta įtampa prieš kovą, tikrai ja mėgavausi. Bet džiaugiuosi, kad dabar tai jau praeitis“, – pasakojo atletė.
UFC vadovas Dana White'as portalui „Cageside Press“ užsiminė, kad J. Jasudavicius pergalė atėjo itin tinkamu metu, turint omenyje, jog jau sausio mėnesį Toronte vyks pirmasis 2027-ųjų metų numeruotas turnyras. Pati kovotoja pabrėžė esanti pasiruošusi grįžti į narvą istoriniam šansui, kuriame jos varžove galėtų tapti Natalija Silva, su kuria kanadietė susikovė dar savo antroje kovoje UFC organizacijoje.
J. Jasudavicius įvertino galimybę susikauti Toronte ir pakartojo, kad dabartinė situacija svorio kategorijoje jai yra itin palanki.
„Aš atsigausiu labai greitai. Viskas praeis akimirksniu. Užteks tik uždėti ledo ir rytoj jau nieko nebus. Būsiu pasiruošusi sausiui ir labai to laukiu. Kaip būtų nerealu! Titulinė kova Toronte! Jaučiuosi taip, lyg divizionas dabar būtų visiškai atviras, ir manau, kad tai mane iškelia į reikiamą poziciją. Kaip ir sakei, mes turime istorijos, todėl tai būtų gana įspūdingas siužetas“, – kalbėjo kanadietė.
Vertindama galimą revanšą prieš N. Silvą, kovotoja išskyrė per pastaruosius trejus metus įvykusį didžiulį savo progresą.
„Kai su Silva kovojome pirmą kartą, neturėjau jokios informacijos apie jos pastaruosius trejus metus. Taip, galėjau šiek tiek perprasti jos stilių, bet jei palygintumėte mane prieš trejus metus ir dabar – esu visiškai kitokia kovotoja. Lygiai taip pat ir ji. Manau, kad dabar, žinodama jos stilių ir ko iš jos tikėtis, tai kovai ruoščiausi visai kitaip. Taip, manau, logiška, kad mūsų keliai vėl susikirstų“, – svarstė J. Jasudavicius.
Sportininkė taip pat prisiminė prieš metus Vankuveryje patirtą pralaimėjimą prieš Manon Fiorot ir atskleidė, kad būtent šis momentas padėjo jai psichologiškai užsigrūdinti bei išmokti susidoroti su sunkumais.
„Jaučiuosi nerealiai. Esu dėkinga kovos menams už tai, kad jie mane moko, jog galiu daryti sunkius dalykus. Jie to moko kasdien: galiu padaryti sunkius dalykus, kol ateina toks svarbus momentas kaip ta kova, kuri mane tiesiog sugniuždė. Bet po jos atsisėdau ir pagalvojau: po velnių, aš galiu daryti sunkius dalykus ir galiu judėti pirmyn. Žinau, kad galiu pasiekti tą pirmąją vietą, o tas pralaimėjimas buvo tik mažas nesklandumas kelyje“, – atviravo atletė.
Anksčiau J. Jasudavicius buvo žinoma dėl savo požiūrio, jog narve siekia tiesiog smagiai praleisti laiką, tačiau dabar ji pabrėžia kardinaliai pasikeitusį nusiteikimą ir absoliučią koncentraciją į tikslą tapti geriausia pasaulyje. Prieš pat savo dvikovą ji atidžiai stebėjo kito Kanados atstovo Cody Chovanceko pasirodymą, kuris pasibaigė nesėkmingai, o vėliau kanadiečių seriją pergalingai pratęsė Tanneris Boseris.
„Matyti Cody kovą... Tai mane sugniuždė. Aš labai myliu tą vaikiną, todėl stebėti, kaip jis pralaimi, buvo nepakeliama. Žinau, ką reiškia pralaimėti. Mes atiduodame visą savo gyvenimą šiam sportui, ir patirti nesėkmę – tiesiog baisu. Tai didžiulis smūgis, todėl buvo skaudu tai matyti. Bet žinojau, kad turiu savo tikslą ir privalau sukovoti savo kovą, todėl turėjau tai palikti nuošalyje. Ignoravau visas kitas kovas, stebėjau tik Cody. Žinojau, kad turiu eiti į narvą ir susikoncentruoti tik į savo pasirodymą. Negalėjau galvoti apie kitus dalykus – tai buvo mano vakaras padaryti tai, ką privalau, ir man daugiau niekas nerūpėjo“, – sakė J. Jasudavicius.
Kovotoja dar kartą pabrėžė savo absoliučią koncentraciją į tikslą bei išreiškė viltį, kad vietinė publika panašią atmosferą sukurs ir planuojamame sausio mėnesio turnyre.
„Esu čia dėl konkretaus tikslo. Neatvykau čia tik tam, kad pasimėgaučiau skrydžiais ir tiesiog apsidairyčiau aplink. Aš stengiuosi tapti geriausia pasaulyje, tai yra mano tikslas. Kiekvieną dieną, kai esu salėje, aš to siekiu. Nedarysiu technikos vien tam, kad ją padaryčiau. Aš esu susitelkusi. Dieną prieš treniruotę pasiruošiu aprangą, derinu savo mitybą. Darau viską, kad būčiau pati geriausia, kai to labiausiai reikia, kai tai svarbu. Šį vakarą tai buvo svarbu, ir džiaugiuosi, kad pavyko įrodyti, jog turiu potencialo būti geriausia pasaulyje. Jaučiu, kad UFC Kanadoje labai populiarėja. Juk girdėjote minią. Argi tai nėra nerealu? Įsivaizduokite tai Toronte – aš toje titulinėje kovoje, tai būtų nuostabi istorija“, – sakė kovotoja.
Ši pergalė ir išaugęs organizacijos dėmesys Kanados rinkai sufleruoja, kad jau visai netrukus J. Jasudavicius gali sulaukti sarbiausios kovos savo karjeroje.
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