Jasikevičius į Barseloną pasikvietė talentingą jaunuolį

Tikru šio sezono atradimu tapęs 23-ejų 205 cm ūgio centras galingai debiutavo Eurolygoje, atstovaudamas Berlyno ALBA komandai, kai per pirmuosius aštuonis reguliariojo sezono turus fiksavo 14,3 taško vidurkį.

Į rikiuotę grįžus Benui Lammersui, O.Da Silvos vaidmuo ALBA ekipoje sumenko ir sezoną jis baigė per 18 minučių fiksuodamas 8,8 taško, 3,5 atkovoto kamuolio ir 9,7 naudingumo balo vidurkius.

Anksčiau buvo pranešta, kad „Barcelona“ pasiekė susitarimą su Janu Vesely.

Done deal 🤝



Oscar da Silva opts out of his deal with ALBA Berlin to sign a multi year contract (including NBA outs) with FC Barcelona according to my information.



ALBA will receive a compensation.#easyCreditBBL #PlayoffsBaby #Euroleague @FCBbasket @Eurohoopsnet pic.twitter.com/XGr5DzMbu4