Jasikevičiaus ekipai reikės penktųjų rungtynių: intrigą grąžino lemiamu metu prabilęs Mike'as Jamesas

Dabar serijoje iki keturių pergalių rezultatas lygus 2:2.

Gynybinėse rungtynėse mačo herojumi tapo didžiąją mačo dalį tylėjęs Mike'as Jamesas. Šiose rungtynėse amerikietis tepelnė 10 taškų, tačiau rungtynių pabaigoje pelnė sudėtingą tritaškį ir išvedė saviškius į priekį 57:61.

Svarbų tritaškį iki rungtynių pabaigos likus 18 sekundžių pelnė Marko Guduričius, sumažindamas skirtumą iki 1 taško 62:63.

Vėliau per 5 sekundes Monako ekipa neišsimetė kamuolio ir jis atiteko Šaro vyrams. Paskutinį metimą, galėjusį nulemti Turkijos klubo pergalę prametė Scottie Wilbekinas.

Per likusias 5 sekundes „Fenerbahče“ ekipa nesugebėjo prasižengti ir pergalę dėjimu įtvirtino Donta Hallas.

Iškart po rungtynių kilo konfliktas aikštėje. Žiežirbos kilo po to, kai keli turkų sirgaliai po finalinio švilpuko atsidūrė šalia svečių krepšininkų.

Pirmuosius rungtynių taškus pelnė lietuvis Donatas Motiejūnas, kuris po krepšiu išmaudė Georgios Papagiannį. Vėliau abi ekipos sunkiai rinko taškus ir sužaidus pirmas penkias minutes rezultatas buvo lygus 4:4.

Taškų tylą nutraukė Stambulo ekipos gynėjas Tyleris Dorsey, o vėliau tritaškį pridėjo Nigelas Hayesas-Davisas ir Scottie Wilbekinas, po kurių aikštės šeimininkai pabėgo 12:4.

Vėliau Sašos Obradovičiaus auklėtiniams pavyko surengti keletą rezultatyvių ataką, o po pirmojo ketvirčio svečiai atsilikinėjo 15:11.

Antrąjį ketvirtį monakiečiai pradėjo dviem vidurio puolėjais, o kompaniją aikštėje Donatui Motiejūnui palaikė Mouhammadou Jaiteh. Į tokį manevrą Stambulo ekipa atsakė S. Willbekino ir Marko Guduričiaus tritaškiais 21:13.

Po minutės pertraukėlės M. Jaiteh aikštę paliko, taškus pelnė Mike'as Jamesas, tačiau dar vieną tritaškį pelnė M. Guduričius 19:24.

Vėliau vaizdas aikštėje išsilygino, o po dviejų Ellie Okobo tritaškių sumažėjo iki minimumo 28:27.

Pirmoje rungtynių pusėje didžiąją dalį taškų Monako ekipa rinko gynėjai, tuo tarpu Stambulo ekipos žaidimas buvo įvairesnis.

Trečią ketvirtį užtkrintai pradėjo Monako krepšininkai, kurie anksti išsiveržė į priekį. Du tritaškius pelnė Jordanas Loydas, vieną pridėjo D-Mo 44:46. Didžiausią 4 tašku persvarą turėję svečiai jos neišlaikė ir kėlinio pabaigoje žodį taręs G. Papagianis sugražini maksimalią intrigą prieš lemiamą ketvirtį 47:48.

Ketvirtajame kėlinyje vyko lygi kova taškas į tašką, o porą minučių abiems komandoms nepavyko pelnyti taškų 49:49. Labai svarbų tritaškį smeigęs Tarikas Biberovičius iškart privertė S. Obradovičių prašyti minutės pertraukėlės.

Po jos skirtumą lygino Alpha Diallo ir vėl abi komandos strigo puolime.

Iki rungtynių pabaigos likus trims minutėms po J.Loydo dvitaškio priekyje buvo Monako ekipa 55:58.

Likus minutei įspūdingą bloką išrašė Donta Hallas, o M. Jamesas pelnė firminį tritaškį padidindamas persvarą iki keturių taškų 57:61, o vėliau jo ekipa šventė pergalę.

D. Motiejūnas per 24 minutes pelnė 10 taškų (3/5 dvit., 1/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.

Donta Hall says NO with a spectacular Rejection 🛑 ✋ #MotorolaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/xgsBZrwKcL