Jannikas Sinneris po permainingos kovos įveikė Beną Sheltoną ir pateko į Vimbldono pusfinalį

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, o pratęsime kiek geriau startavo B. Sheltonas (0:2). Visgi, vėliau J. Sinneris spurtavo net 7:0 ir neleido suabejoti savo pranašumu.

Amerikietis pačioje antrojo seto pradžioje turėjo du „break pointus“, tačiau savo progų nerealizavo. Seto pabaigoje „break pointus“ jau kūrėsi italas: aštuntajame geime B. Sheltonas spaudimą dar atlaikė, o dešimtajame geime pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

Trečiajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“ iki dešimtojo geimo, kai B. Sheltonas vėl neatlaikė įtampos. Amerikietis antrame sete iš eilės pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

Italas padarė 17 neišprovokuotų klaidų (varžovas – 38), o po antrųjų savo padavimų laimėjo 67 proc. galimų taškų (varžovas – 41 proc.).

23-ejų J. Sinneris tapo jauniausiu žaidėju nuo Rafaelio Nadalio laikų 2009 m., pasiekusiu 4 iš eilės „Didžiojo kirčio“ turnyrų pusfinalį. Italo varžovas paaiškės po serbo Novako Djokovičiaus (ATP-6) ir italo Flavio Cobolli (ATP-24) dvikovos.

Jannik Sinner (23y11m):



- Youngest since Nadal (2009) to reach four consecutive Grand Slam semifinals



- Youngest since Nadal (2008) to reach at least three Grand Slam semifinals in the same season pic.twitter.com/MVxswOIONw