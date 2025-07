Dimitrovo treneris atmetė teorijas dėl traumos priežasties: paaiškėjo, kiek laiko bulgaras praleis be teniso

Kai kurie fanai ir ekspertai iškėlė sąmokslo teoriją, kad prie G. Dimitrovo traumos prisidėjo sprendimas prieš trečiąjį setą uždengti stogą. Visgi, bulgaro treneris Jamie Delgado tokią versiją atmetė.

„Kažkas gal taip ir galvoja, bet aš su tokia versija nesutinku. Pats Grigoras po mačo sakė, kad džiaugėsi, jog buvo priimtas sprendimas uždengti stogą, tada korte tapo kiek šilčiau ir tai kiek atpalaidavo Grigoro kūną.

Ar tuo metu iš viso reikėjo uždengti stogą? Čia jau kitas klausimas. Kaip bebūtų, aš nemanau, kad tas sprendimas kaip nors prisidėjo prie Grigoro patirtos traumos. Aš tik sutinku su tais, kurie sako, kad Vimbldonas yra turnyras, žaidžiamas po atviru dangumi ir tai turėtų būti prioritetas“, – sakė J. Delgado.

Stogas šiame mače buvo uždengtas ne dėl lietaus, o dėl suprastėjusio matomumo, nes buvo apie 20.30 val. vietos laiku.

„Tai – visiškai absurdiška. Dar likusi bent valanda šviesos… Galima sužaisti daugiau nei vieną setą. Tai juk lauko turnyras!“, – organizatorių sprendimą kritikavo legendinis žaidėjas Andy Murray‘us.

Nustatyta, kad G. Dimitrovui mače prieš J. Sinnerį dalinai plyšo raumuo. Laimei, pats blogiausias scenarijus nepasitvirtino, todėl bulgaras be teniso turėtų praleisti tik kiek daugiau nei mėnesį. Šiuo metu tikimasi, kad G. Dimitrovas atsistatys iki prestižinio „US Open“ turnyro, kuris prasidės rugpjūčio 24 d.

Grigor Dimitrov has suffered a partial tear of his pectoral muscle, his manager Georgi Stoimenov confirmed to @tenniskafe.

He will miss Bastad, Toronto, and Cincinnati, but is expected to return in time for the US Open. #Dimitrov #Tennis pic.twitter.com/xE3CKb4sF4