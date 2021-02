Jankūnas Eurolygos pasižymėjo dar vienu pasiekimu

Žalgiriečiai varžovams nusileido net 62:86. Bet pasiekimu pasižymėjo kapitonas Paulius Jankūnas.

Vos 10 minučių žaidęs ir 3 taškus pelnęs aukštaūgis surinko 7 naudingumo balus ir po šių rungtynių visų laikų Eurolygos naudingiausių žaidėjų reitinge pakilo į antrą vietą.

365 rungtynes Eurolygoje sužaidęs ir per jas 3894 naudingumo balus surinkęs P.Jankūnas nusileidžia tik Vassiliui SPanouliui, kuris per 349 rungtynes yra surinkęs 4132 naudingumo balus.

Trečią vietą užima karjerą jau baigęs ispanas Juanas Carlosas Navarro (341 rungtynės, 3890 naudingumo balai).

Visų laikų reitinge P.Jankūnas pagal taškus žengia 6-as, pagal atkovotus kamuolius – 1-as, pagal pataikytus dvitaškius ir pataikytas baudas – 5-as, pagal sužaistas rungtynes – 1-as, o pagal sužaistas minutes – 3-ias.

A true @EuroLeague legend keeps climbing up the ranks! 🐐 pic.twitter.com/sSYm4f0nZX