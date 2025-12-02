 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Jameso vedama „AS Monaco“ padėjo eliminuoti „Paris“ taurės aštuntfinalyje

2025-12-02 22:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 22:53

Prancūzijos taurės aštuntfinalyje susitiko Eurolygos klubai. Pergalę šventė ir toliau žengė Monako „AS Monaco“, kuri namie 109:103 (33:25, 32:33, 15:16, 29:29) palaužė Paryžiaus „Paris“.

M.Jamesas vedė komandą į pergalę (Scanpix nuotr.)

0

Prie pergalės svariausiai prisidėjo Mike‘as Jamesas, pelnęs 32 taškus (7/7 trit.,) ir atlikęs 5 perdavimus, 19 taškų – Elie Okobo sąskaitoje, po 12 pridėjo Matthew Strazelis su Alpha Diallo.

„Paris“ 24 taškus įmetė Amathas M‘Baye, 19 – Justinas Robinsonas, 12 – Jeremy Morganas, 11 – Sebastianas Herrera.

Šią savaitę Eurolygoje abi komandos susitiks darkart.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

