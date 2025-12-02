Jameso vedama „AS Monaco“ padėjo eliminuoti „Paris“ taurės aštuntfinalyje

Prie pergalės svariausiai prisidėjo Mike‘as Jamesas, pelnęs 32 taškus (7/7 trit.,) ir atlikęs 5 perdavimus, 19 taškų – Elie Okobo sąskaitoje, po 12 pridėjo Matthew Strazelis su Alpha Diallo.
„Paris“ 24 taškus įmetė Amathas M‘Baye, 19 – Justinas Robinsonas, 12 – Jeremy Morganas, 11 – Sebastianas Herrera.
Šią savaitę Eurolygoje abi komandos susitiks darkart.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.