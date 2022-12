Jamesas: „Nowitzki yra geriausias kada nors NBA žaidęs užsienietis“

Nors Los Andželo „Lakers“ vėliau pralaimėjo rungtynes svečiuose Dalaso krepšininkams, tačiau LeBronas Jamesas nepamiršo 16 metų akistatų prieš „Mavericks“ klubo legendą.

What a day! Thanks so much @dallasmavs and @mcuban. I’m truly honored and humbled pic.twitter.com/KR21lvYGIP