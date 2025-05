Jackas Draperis tapo pirmuoju po Nadalio kairiarankiu, patekusiu į ATP Top-5 šiame amžiuje

J. Draperis dominavo visą mačą ir nė akimirkai nebuvo leidęs varžovui perimti iniciatyvos. M. Arnaldi taip ir nesusikūrė nė vieno „break pointo“, o J. Draperis laimėjo 4 varžovo padavimų serijas.

Jau aišku, kad J. Draperis ATP reitinge aplenks serbą Novaką Djokovičių ir pakils į 5-ą vietą. Įdomu tai, kad J. Draperis tebus antras kairiarankis tenisininkas po Rafaelio Nadalio, šiame amžiuje prasimušęs į ATP reitingo 5-uką.

Left-handers to crack the top 5️⃣ this century:



🇪🇸 Rafael Nadal

🇬🇧 Jack Draper



(📸: Erick W. Rasco/SI, Getty Images) pic.twitter.com/dxTwnC0vsx