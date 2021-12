Įvertinimas už Atlanto: Domantas Sabonis tapo NBA Rytų konferencijos savaitės žaidėju

Indianos „Pacers“ puolėjas per tris pastarąsias rungtynes vidutiniškai pelnydavo po 25 taškus, atkovodavo 10,3 kamuolio ir atlikdaavo po 6 rezultatyvius perdavimus.

Toks lietuvio žaidimas leido komandai iškovoti visas tris pergales. Rytų konferencijoje Indianapolio klubas kol kas užima 13-ą vietą.

D. Sabonis antrą kartą karjeroje sulaukė tokio pripažinimo.

Na, o geriausiu Vakarų konferencijos savaitės žaidėju išrinktas LeBronas Jamesas.

NBA Players of the Week for Week 8.



West: LeBron James (@Lakers)

East: Domantas Sabonis (@Pacers) pic.twitter.com/6UO0kbyZKw