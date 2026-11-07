Įtūžęs Juškevičius rėžė tiradą arbitrei

Vis tik ryškiausias mače buvo momentas, kai likus 9 sek. Adas Juškevičius dėl nesušvilptos prieš jį Kevono Voyleso pražangos užsipuolė arbitrus. Konkrečiai – Militą Stalaučinskaitę.
Nepaisant to, pergalę jurbarkiečiai išsaugojo, tačiau net po finalinės sirenos veteranas nenurimo ir tęsė savo tiradą arbitrei, dirbančiai ir LKL, kurią remia „Betsson“.
Tą darė ir ironiškai plojęs treneris Povilas Valaitis.
A.Juškevičius prie pergalės pridėjo 21 tašką (9 rez. perd., 6/10 trit.), dominavo Mindaugas Stašys, kurio sąskaitoje – 32 taškai (4/5 dvit., 5/5 trit., 9/9 baud.), 5 perdavimai ir net 45 naudingumo balai.
Po 15 taškų rinko Justas Nausėdas ir Norbertas Giga.
Telšių klubui 20 taškų pelnė ir 10 kamuolių nusiėmė Tadas Budrys, 19 taškų rinko Julius Kazakauskas (8 atk. kam., 5 rez.perd.), 16 – Deividas Rasys.
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