Italijos trenerio pažadas po pergalių serijos – neiškovojus kelialapio į pasaulio čempionatą, į namus negrįš

Italijos nacionalinės komandos treneris atskleidė, kokia svarbi jam yra galimybė išvesti „Azzurri“ į pasaulio čempionatą.
„Pasiimsiu nuopelnus tik tada, jei pasieksime tikslą. Jei ne, tada dar labiau atsitrauksiu nuo Italijos, – per spaudos konferenciją sakė G. Gattuso. – Jau dabar gyvenu gan toli, bet keliausiu dar toliau – į gimtinę negrįšiu.“
Italija po G. Gattuso debiuto iškovojo keturias pergales iš eilės, įmušdama net 16 įvarčių. L. Spallettį birželį pakeitęs treneris pabrėžė, jog dabartinis rezultatas – visos komandos darbo vaisius.
„Dirbame daug, mažai miegame, bet kai laimime, viską atperka jausmas, kurį tuomet išgyvename. Didelis ačiū federacijai, prezidentui ir G. Buffonui. Mano nuopelnų čia nedaug – viską sukūrė žaidėjai.“
Atsigręždamas į praeitį, G. Gattuso neslėpė džiaugsmo dėl jam patikėtos atsakomybės ir pripažino, jog Italijai dar reikia tobulėti.
„Vakar sakiau – būti čia yra svajonė. Komanda turi progresuoti – dabar dar matyti, kad praleisdami įvartį kartais išsigąstame, reaguojame per atsargiai. Turime tobulėti, bet šiandien matau visiškai kitokią komandą nei prieš mėnesį.“
Italijai dar liko svarbūs susitikimai su Moldova ir Norvegija.
