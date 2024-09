Italijos paralimpietis ištirpdė tūkstančius širdžių: nepatekęs į finalą ryžosi gyvenimo žygdarbiui

100 m T63 klasės atrankos bėgime pasirodęs Italijos sprinteris Alessandro Ossola į finalą nepateko, tačiau po savo pasirodymo ryžosi vienam svarbiausių gyvenimo įvykių.

Nuėjęs prie tribūnų 36-erių paralimpietis atsiklaupė ir išsitraukė sužadėtuvių žiedą, kurį įteikė savo mylimajai Ariannai Mandaradoni.

Skelbiama, kad varžybų dieną stadione buvo apie 40 tūkstančių žiūrovų, o mylimąjį priešais save išvydusi italė ištarė „Tu pamišęs!“.

Pasak Italijos paralimpinės rinktinės žvaigždės, kiekvienas neįgalusis sportininkas šalia savęs turi turėti labai artimą žmogų, kuris padėtų jiems siekti tikslų sporte.

„Kartais ji manimi tikėdavo labiau nei aš patssavimi, ir tai tikrai nuostabu. Tu gali tai padaryti, tau gali pasisekti, tu gali, tu gali, ji dažnai tą man sakydavo. To reikia kiekvienam, ir aš tikiuosi, kad visi suranda tokį žmogų, kokį turiu aš. Ji yra mano partnerė visam gyvenimui“, – žiniasklaidai sakė 9 vietą užėmęs atletas, o į finalą pateko aštuoni geriausi atrankoje pasirodę bėgikai.

SHE SAID YES! 💍



🇮🇹 Alessandro Ossola proposed to his girlfriend after the 100m T63 Heats! 🥰



Congratulazioni e tanta felicità!!#WPAmour💙🤍❤️ pic.twitter.com/suAj9pwvyD