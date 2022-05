Italijoje žibėjęs ir NBA patirties turintis gynėjas – ant „Panathinaikos“ slenksčio

28 metų 193 cm ūgio gynėjas 2017–2021 m. baigė įsitvirtinti Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA), bet galiausiai pernai atvyko į Europą, kur prisijungė prie Brešos „Germani“ klubo.

Italijos lygoje N. Mitrou-Longas per 29 minutes metė 17,5 taško, atkovojo 4,3 kamuolio, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir rinko 16,2 naudingumo balo.

Naz Mitrou-Long in talks with Panathinaikos for next season.



Canadian point guard, who averaged 17.8 points with Brescia in LBA, will have soon the greek passport.



Source: bresciaacanestro