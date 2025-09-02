Italija – Ispanija tiesiogiai: stebėkite svarbias Europos čempionato rungtynes

Rungtynių pradžia – 21 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Ispanai čempionatą pradėjo netikėtu pralaimėjimu Sakartvelui (69:83), bet vėliau nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną (88:67) bei Kiprą (91:47).
Italai taip pat krito pirmosiose rungtynėse, nusileidę Graikijai (66:75), o tuomet palaužė kartvelus (78:62) ir bosnius (96:79).
Ispanų gretose kol kas šiame čempionate didžiausią naštą neša Willy Hernangomezas, renkantis po 14,3 taško, atkovojantis po 5,7 kamuolio ir renkantis po 18 naudingumo balų.
Italijos lyderis Simone Fontecchio pelno po 19 taškų, atkovoja po 5,7, perima po 1,7 kamuolio ir fiksuoja 17,3 balo naudingumą.
