Kalendorius
Rugsėjo 2 d., antradienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Italija – Ispanija tiesiogiai: stebėkite svarbias Europos čempionato rungtynes

2025-09-02 20:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-02 20:00

Europos krepšinio čempionato grupių etapas artėja prie pabaigos, tačiau darbai dar nėra baigti. Antradienio vakarą į dvikovą C grupėje stoja principiniai varžovai – Ispanijos ir Italijos rinktinės.

Europos krepšinio čempionato grupių etapas artėja prie pabaigos, tačiau darbai dar nėra baigti. Antradienio vakarą į dvikovą C grupėje stoja principiniai varžovai – Ispanijos ir Italijos rinktinės.

REKLAMA
0

Rungtynių pradžia – 21 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Ispanai čempionatą pradėjo netikėtu pralaimėjimu Sakartvelui (69:83), bet vėliau nugalėjo Bosniją ir Hercegoviną (88:67) bei Kiprą (91:47).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italai taip pat krito pirmosiose rungtynėse, nusileidę Graikijai (66:75), o tuomet palaužė kartvelus (78:62) ir bosnius (96:79).

REKLAMA
REKLAMA

Ispanų gretose kol kas šiame čempionate didžiausią naštą neša Willy Hernangomezas, renkantis po 14,3 taško, atkovojantis po 5,7 kamuolio ir renkantis po 18 naudingumo balų.

Italijos lyderis Simone Fontecchio pelno po 19 taškų, atkovoja po 5,7, perima po 1,7 kamuolio ir fiksuoja 17,3 balo naudingumą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rokas Jokubaitis (nuotr. FIBA)
Gražiausi Roko Jokubaičio epizodai Europos čempionate: tokio veržlumo Lietuvai itin trūks (1)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Blogos žinios iš Tamperės: aiškėja Jokubaičio diagnozė (62)
Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Traumos aptemdyta pergalė: be Jokubaičio likusi Lietuva palaužė Suomiją (180)
Juodkalnijos krepšinio rinktinė (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Juodkalniečiai galiausiai palaužė Švedijos rinktinę (2)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų