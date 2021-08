Ištraukti UEFA Europos lygos burtai – Valdo Dambrausko auklėtinių laukia palankūs varžovai

Turnyre dalyvaus į Čempionų lygą nepatekusi ir lietuvo Valdo Dambrausko treniruojama Razgrado „Ludogorec“ ekipa, kuri varžysis F grupėje.

„Ludogorec“ susikaus su „Braga“ (Portugalija), Belgrado „Crvena Zvezda“ (Serbija) ir Herningo „Midtjylland“ (Danija).

V. Dambrauskui tai bus debiutas Europos lygos turnyre.

Į kitą etapą pateks dvi komandos, o trečiąją vietą užėmęs klubas varžysis UEFA Konferencijų turnyre. Ketvirtoji grupės komanda savo pasirodymą Europoje baigs.

Atkaklios kovos nusimato B grupėje, kur varžysis „Monaco“, Eindhoveno PSV, San Sebastiano „Real Sociedad“ ir Graco „Sturm“.

Pajėgi ir C grupė, į kurią pateko „Leicester City“, „Napoli“, Maskvos „Spartak“ ir Varšuvos „Legia“ klubai.

Europos lygos grupių etapas startuos rugsėjo 16-ąją dieną ir tęsis iki gruodžio 9-osos.

The 2021/22 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/X5gEpxegzp