Taip pat išvysime tris susidūrimus tarp penkių Europos stipriausių lygų komandų. „Roma“ kovos su „Brighton“, „Freiburg“ kausis su „West Ham“, o „Marseille“ laukia „Villareal“ klubas.

„Milan“ kovos su kita Prahos komanda „Slavia“, o šį sezoną pralaimėjimų dar nepatyrusią „Bayer“ bandys įveikti „Qarabag“.

