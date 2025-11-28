Istorinis Pijaus Baniulio debiutas akrobatinio slidinėjimo pasaulio taurės varžybose

Paslatinguoju sodu (angl. Secret Garden) vadinamame Kinijos kalnų kurorte vykusiose Pasaulio taurės didžiojo šuolio („Big Air“) rungties varžybose P. Baniulis savo atrankos grupėje užėmė 22-ąją vietą, o tarp visų 60 dalyvių buvo 40-tas. Iš viso klasifikuoti 56 slidininkai. Į lapkričio 30 d. vyksiantį finalą pateko 10 geriausiųjų.
Sportininkai atliko po du šuolius, o rikiuotė paaiškėjo pagal geresnio vertinimo sulaukusio bandymo rezultatus. Lietuvio pirmasis šuolis įvertintas 41,75 taško, antrasis – 55.
„Ne viskas pagal planą, bet debiutą vertinu gerai. Planavome atlikti sudėtingesnį šuolį. Tačiau jam pasiruošti trukdė per apšilimą kilę labai stiprūs vėjo gūsiai. O čia tramplinas – milžiniškas, pašokęs perskrendi kone krepšinio aikštės ilgio atstumą. Tad kiek supaprastinome triuką, kad nerizikuotume per daug ir būtume klasifikuoti. Pirmas nusileidimas kiek nepavyko. Tada svarstėme, ar antram bandymui rinktis sudėtingesnį, ar geriau tą patį, tik atlikti labai gerai. Pasirinkome šį – saugesnį variantą. Manau, kad šįkart Pijus parodė apie 60 procentų savo galimybių. Bet reikia suprasti, kad tai buvo jo debiutas Pasaulio taurėje, kur susirenka visi geriausieji. O čia jis aplenkė ne vieną pajėgų sportininką. Tai pridėjo dar daugiau pasitikėjimo savimi, kurio Pijui ir taip netrūksta. Jo neslegia jaudulys ar varžovų autoritetas. Pijus stengiasi kuo geriau atlikti savo šuolį ir mėgaujasi tuo“, – teigė sportininko treneris Mantas Točelis.
Paslaptingojo sodo šlaituose vyko 2022 m. Pekino žiemos olimpinių žaidynių kai kurių akrobatinio slidinėjimo ir snieglenčių sporto rungčių varžybos. Bet „Big Air“ olimpinis tramplinas buvo įrengtas buvusios plieno liejyklos teritorijoje Pekine. Tai pirma stacionari akrobatinio slidinėjimo trasa pasaulyje.
Būtent čia gruodžio 4 d. startuos dar vienas Pasaulio taurės varžybų didžiojo šuolio rungties etapas. Jame dalyviai atliks po tris bandymus, o galutinį rezultatą lems dviejų geriausių šuolių vertinimai.
„Į Pekiną kelsimės kitą savaitę. Prieš startą dvi dienas galėsime treniruotis ant olimpinio tramplino. Ten jau tikrai rinksimės sudėtingesnius triukus. Trečiajame etape, gruodžio 11-13 dienomis JAV bandysime dar sunkesnę programą. Po truputį kaupsime patirtį, nesidraskysime iškart, nes tai pavojinga“, – kalbėjo M. Točelis.
Anot trenerio, šiandien Paslaptingajame sode vykusiose varžybose keli sportininkai atliko itin sudėtingus triukus: „Mačiau tokių, kokių dar nebuvau matęs, nors esu teisėjavęs Pasaulio taurės varžybose. Kosminiai triukai. Nenuostabu, juk šis sezonas – olimpinis, visi stengiasi sukurti kuo sudėtingesnius triukus, nes kova dėl olimpinių kelialapių dar vyksta, o į Milano ir Kortinos žaidynes pateks tik po 30 geriausių rungtyje.“
Galimybės jau šią žiemą tapti olimpiečiu dar neprarado ir P. Baniulis. Jo debiutas Pasaulio taurės varžybose galėjo įvykti dar anksčiau, tačiau „Slopestyle“ rungties etapas, numatytas lapkričio 20-22 d. Austrijoje, paskutinę akimirką buvo atšauktas dėl nepalankių oro sąlygų.
Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija jau yra užsitikrinusi šešis olimpinius kelialapius – po du vyrų ir moterų lygumų slidinėjime ir po vieną abiejų lyčių atletams – kalnų slidinėjime.
Lietuvos akrobatinio slidinėjimo aukšto sportinio meistriškumo programą dalinai finansuoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
