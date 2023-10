Istorinį lietuvaičių žygį Meksikoje sustabdė stipriausia pasaulio komanda

Dvi Japonijos komandas eliminavusios lietuvės trečiadienį turėjo išties neeilinį išbandymą. Jos susitiko su pastaraisiais metais pasaulyje dominuojančiomis brazilėmis Ana Patricia Silva Ramos ir Eduarda Santos Lisboa. Po 30 min. trukusios kovos Brazilijos paplūdimio tinklininkės šventė pergalę 2-0 (21:14, 21:15).

Ši Brazilijos pora gina pernai Romoje iškovotą pasaulio čempionių titulą. Nuo to laiko jos per 16 mėnesių dalyvavo 14 elitinių turnyrų ir patyrė vos septynis pralaimėjimus. Per metus brazilės laimėjo net šešis „Beach Pro Tour Elite16“ serijos turnyrus ir užtikrintai pirmauja pasaulio reitinge.

Rungtynių pradžioje abi komandos keitėsi laimėtais taškais, bet netrukus brazilės įgijo 3-5 taškų persvarą, kurią išsaugojo iki pirmo seto pabaigos. Antrajame sete Brazilijos paplūdimio tinklinio žvaigždės iškart atitrūko 6:1, bet tuomet M. Paulikienė ir A. Raupelytė pademonstravo savo galimybes ir po sėkmingos atkarpos išlygino rezultatą 7:7. Visgi tuomet jau brazilės ėmė žaisti be priekaištų, laimėjo keletą itin atkaklių taškų ir nutolo pakankamu atstumu 17:10. Sugrąžinti intrigos mūsiškėms jau nebepavyko.

Už 17-ą vietą lietuvėms atiteko 640 pasaulio reitingo taškų.

M. Paulikienė ir A. Raupelytė yra antroji Lietuvos pora, dalyvavusi pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate. 2013 metais planetos pirmenybėse žaidė M. Paulikienė ir Ieva Dumbauskaitė, tuomet likusios be pergalių.

Pasaulio pirmenybėse kovas pradėjo po 48 vyrų ir moterų komandas.

Pasaulio paplūdimio tinklinio čempionato Meksikoje prizų fondą sudaro 1 mln. JAV dolerių.