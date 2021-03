Istorinę duobę pasiekęs „Liverpool“ vėl pralaimėjo Anglijoje

„Liverpool“ tai buvo penktas kartas iš eilės, kai jie pralaimėjo „Anfield“ stadione, o iki tol to nebuvo per visą istoriją. Be dabar patirto pralaimėjimo „Chelsea“, „Liverpool“ nusileido „Everton (0-2), „Manchester City“ (1-4), „Brighton“ (0-1) ir „Burnely“ (0-1).

Grubia varžovo klaida pasinaudojęs T.Werneris 16-ąją minutę pabandė perkelti kamuolį per Alissoną, tačiau to padaryti sėkmingai nepavyko.

Tas pats T.Werneris 24-ąją minutę įveikęs Alissono gynybą nukreipė kamuolį į tuščius likusius vartus. Visgi teisėjas pasinaudojęs VAR technologijos peržiūra užfiksavo nuošalę ir įvarčio neįskaitė.

Galiausiai Masonas Mountas 42-ąją minutę puiku smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė „Chelsea“ ekipą į priekį 1:0.

Benjaminas Chilwellas 54-ąją minutę atliko smūgį į dešinįjį vartų kampą, tačiau gynėjas paskutinę akimirką išmušė kamuolį nuo vartų linijos.