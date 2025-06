Istborne – šlubčiojanti Ostapenko, Raducanu nesėkmė ir dar vienas dramatiškas Vimbldono čempionės išsigelbėjimas

Nesėkmingai turnyras susiklostė geriausiai Baltijos šalių žaidėjai Jelenai Ostapenko (WTA-20). Latvė 6:0, 2:6, 2:3 buvo atsilikusi nuo filipinietės Alexandros Ealos (WTA-74), kai atsisakė tęsti mačą.

J. Ostapenko trečiojo seto pradžioje pasisuko čiurną ir paprašė medicininės pertraukėlės. Deja, netrukus latvė priėmė sprendimą nebetęsti mačo. J. Ostapenko kortą paliko šlubčiodama ir nėra aišku, ar ji spės atsistatyti iki Vimbldono turnyro, kuris prasidės jau po kelių dienų.

Wishing you a speedy recovery Jelena 💚



Alex Eala advances to the quarterfinals after Ostapenko retires due to injury.#LexusEastbourneOpen pic.twitter.com/xZ3EnrOSyB

