Išskirtinę progą NBA gavęs graikas Georgios Kalaitzakis apsijuokė greitoje atakoje

Oklahomos ekipa šiame mače vertėsi vos šešiais krepšininkais, nei karto nepirmavo ir vienu metu atsiliko 50 taškų.

Išskirtinę progą išbandyti savo jėgas ant NBA parketo šiose nieko nelemiančiose rungtynėse gavo Lietuvoje rungtyniavęs graikas Georgios Kalaitzakis. Puolėjas „Thunder“ gretose žaidė visas 48 minutes, per kurias surinko 17 taškų. Jis realizavo šešis metimus iš 15.

Šiose rungtynėse aštuoniolikmetis graikas taip pat pateko į vieną komišką incidentą, kai antrajame kėlinyje perėmė kamuolį ir persivaręs per visą aikštę niekieno netrukdomas pametė kamuolį iš rankų dėjimo metu.

Welcome to Shaqtin A Fool, Georgios Kalaitzakis.



The Thunder forward blew a WIDE open dunk 😅pic.twitter.com/qBAf5wuv0G