Išsamios komentatorių prognozės KMT ketvirtfinaliams – „Rytui“ prognozuoja finalo ketvertą

Kol kas šioje turnyro stadijoje įvyko vienintelė dvikova, pasibaigusi nemenka staigmena – Kėdainių „Nevėžis-Optibet“ namuose nukovė Vilniaus „Rytą“ (78:70) ir prieš antrąsias serijos rungtynes susikrovė 8 taškų pranašumą.

Netrukus startuos ir likusios serijos. Antradienį ketvirtfinalį pradės Utenos „Uniclub Casino – Juventus“ su Panevėžio „7bet-Lietkabeliu“, o trečiadienį – Klaipėdos „Neptūnas“ su Jonavos „CBet“.

Atsakomieji visų keturių porų mačai vyks sausio 21-22 d. – būtent tuomet paaiškės, kurios ekipos iškovos kelialapius į vasario 18-19 d. Šiauliuose vyksiantį Citadele KMT finalo ketvertą.

Prieš prasitęsiant ketvirtfinalio etapui, portalas LKL.lt pakalbino „Betsafe-LKL“ komentatorių duetą – Karolį Tiškevičių ir Vaidą Čeponį. Lygos balsai pasidalino įžvalgomis apie visas keturias poras ir kiekvienai jų pateikė savo prognozes.

„Žalgiris“ – „Wolves“

K. Tiškevičius: „Žalgiris“ labiausiai „Wolves“ „valgys“ po krepšiu. Situacija galėtų būti įdomesnė, bet man sunku įsivaizduoti, kaip jie atlaikys „Žalgirio“ pranašumus. Naujokai ką tik atvažiavo, bet jie iš esmės nieko nespės pridėti, bent jau pirmose rungtynėse. Prognozuoju dramatiškesnes antras rungtynes, bet pirmajame mače 10-15 taškų skirtumu turėtų laimėti „Žalgiris“.

Jeffery Tayloro forma dar prasta, jis atvažiavo turėdamas tik 50 proc. fiziškumo, negana to, kad reikia įeiti į žaidybinį ritmą, perprasti Kurčio schemas, o to per savaitgalį tikrai nepadarysi. Jis dar nebus faktorius, žais minimaliai. Kita vertus, „Wolves“ parodė, kad ir be Ado Juškevičiaus gali pakovoti, bet tai labiau išimtis iš taisyklės.

Kurtis po „Betsafe-LKL“ rungtynių sakė, kad jie bandė išnaudoti galimą „Žalgirio“ nuovargį ir spaudė juos visų rungtynių metu. Jie antrose rungtynėse tikrai tą darys, tuo labiau, jau bus įsižaidę naujokai, ilgas suolas padės išlaikyti spaudimą. „Žalgiris“ irgi tą supranta ir rimtai pasižiūrėjęs iškart susikraus didesnį pranašumą.

Kauniečiai triumfuos šioje serijoje.“

V. Čeponis: „Akivaizdu, kad „vilkams“ labai nepasisekė su burtais, ko nepasakysi apie „Žalgirį“. Kai kauniečiai „Betsafe-LKL“ mače namie sunkiai palaužė Alytaus ekipą, jie nemažą mačo dalį nebuvo įjungę aukščiausios pavaros. Be to, dalį žaidėjų, ko gero, kamavo nuovargis po Eurolygos rungtynių.

Jei J. Tayloras ir „centras“ Ericas Buckneris būtų atvykę anksčiau, „Wolves“ šansai akistatoje su „Žalgiriu“ būtų didesni. Dabar naivu tikėtis, kad jie per tokį trumpą laiką sklandžiai integruotųsi į komandą. Aišku, stebuklų pasitaiko.

Tai, kad „Žalgiris“ antrąjį mačą žais netrukus po akistatos su Belgrado „Crvena Zvezda“, šiek tiek didina „Wolves“ galimybes įnirtingiau pasipriešinti kauniečiams. Vis dėlto Eurolygoje svarbiausi žaidėjai išeikvoja daug energijos. Tuo tarpu „vilkai“ išsiskiria labai geru fiziniu pasirengimu. Kita vertus, „Žalgirio“ krepšininkų nusiteikimas turėtų būti maksimalus ar arti to, nes ant kortos bus pastatyta daug.

Bent viename mače žalgiriečiams nebus lengva, bet jie pateks į finalo ketvertą.“

„7bet-Lietkabelis“ – „Uniclub Casino – Juventus“

K. Tiškevičius: „Čia bus žiauriai įdomu. „7bet-Lietkabelio“ pastarųjų nesėkmių nelabai gali vertinti, nes keturi iš eilės pralaimėjimai buvo labai stipriems varžovams, o vėliau „Wolves“ buvo sutvarkyti. Aišku, kad jie yra favoritai šioje poroje, bet čia prognozuoju didžiausią intrigą.

Abi komandos turi savo argumentų. Man patinka, kaip uteniškiai suranda ryšį tarp legionierių ir lietuvių. Tai yra pagrindinis variklis pergalėms. Lietuviai nereikalauja taškų, jie dirba amerikiečiams, o amerikiečiai neturi problemų pasidalinti vaidmenimis tarpusavyje. Kaip bebūtų keista, tai nėra savanaudžių komanda.

Panevėžiečiai žymiai labiau patyrę, turi savo du kovotojus, kurie pasiruošę mirti, kada tai reikia padaryti – Gabrielių Maldūną ir Vytenį Lipkevičių. Kai yra toks lietuviškas branduolys, tokie vyrai jungia kitą pavarą, kitą režimą. Kai reikia ginti savo klubo spalvas, jie atrodo daug stipriau nei eilinėse rungtynėse. Nugalės lietuviškas darbštumas ir karingumas, ne individualus meistriškumas. Į formą įeina Gyorgy Golomanas, vis geriau atrodo Stefanas Peno, prisijungs Jamelas Morrisas, Željko Šakičius, jei negrybaus. Jų sudėtis ir pagal meistriškumą yra geresnė.

„7bet-Lietkabelis“ išeis į finalo ketvertą, išneš sveiką kailį, bet labai sunkiai.“

V. Čeponis: „Panevėžiečiams pastaruoju metu teko stipresni varžovai nei uteniškiams. Tačiau Utenos klubo žaidimas, palyginti su sezono pradžia, smarkiai pagerėjo. Kita vertus, kiekvienas mačas yra nauja istorija ir tos pergalių serijos kažkada baigiasi.

Serija turėtų būti įdomi, bet „7bet-Lietkabelis“ yra truputį solidesnė komanda. Tačiau jei uteniškiai pagaus gerą bangą, jie gali laimėti vieną dvikovą. „Uniclub Casino – Juventus“ žaidimas nemažai remiasi ir emocijomis. Jei ekipai sekasi, ji gali įveikti potencialiai pajėgesnį oponentą.

Nemanau, kad uteniškių legionierių trio individualus meistriškumas suteikia jiems didesnius šansus. Panevėžiečiai iš tiesų demonstruoja darnesnį komandinį žaidimą.

Jei Panevėžio klubo visi pagrindiniai krepšininkai bus sveiki, į kitą etapą prasibraus būtent jie.“

„CBet“ – „Neptūnas“

K. Tiškevičius: „Jonavos komanda yra geresnė. Jie turėtų būti ant emocinio pakilimo, pasirašė sutartį su nauju įžaidėju, Jeffery Garrettas po kontrakto pratęsimo atrodo dar labiau užsivedęs. „CBet“ yra puikiai sukomplektuota ekipa. Kartais nesitiki, kad ten surinkti tokie žaidėjai. Tiek meistriškumo, tiek demonstruojamo krepšinio pranašumą turi jie. „CBet“ gali gana lengvai laimėti šią seriją.

„Neptūnas“ tikrai gavo geriausią varžovą iš to, ką galėjo išsitraukti. Nežiūrint į tai, šiai minutei klaipėdiečiai netraukia to lygio. Aišku, „Neptūnas“ nėra bloga komanda ir serija nevyks į vienus vartus. „CBet“ nėra neįveikiami, bet jie yra geresnė komanda ir laimės seriją. Aišku, jeigu nebus traumų.

„Neptūnas“ gali kabtintis nebent tada, jei kažką labai genialaus sugalvos Mindaugas Brazys. Jis ima daug pavyzdžių iš Eurolygos ir NBA trenerių, pasiruoš trumpai serijai, turės planą. M. Brazys yra vienas gudriausių trenerių Lietuvoje. Bet per žaidimo kokybę, užsivedimą ir bendrą žaidėjų kvalifikaciją „CBet“ yra žymiai geresni.

Abi rungtynes vienokiu ar kitokiu skirtumu laimės jonaviečiai.“

V. Čeponis: „Nemanau, kad namų aikštės persvara bus labai svarbus faktorius. Sunku nuspėti, kaip ilgoka pertrauka be oficialių rungtynių paveikė komandas. Matėme, kad tokia pauzė, pavyzdžiui, nelabai į naudą išėjo „Wolves“ krepšininkams.

Nemanau, kad įžaidėjo pozicijoje yra ryškus jonaviečių pranašumas. Malieko White‘o vietą sėkmingai gali užimti Žygimantas Janavičius, įžaidėju gali sėkmingai rungtyniauti ir Matas Jogėla. Sudėtinga nuspėti, ar „CBet“ naujokas Glynnas Watsonas jau dabar duos realios naudos.

Palyginti su sezono pradžia, „Neptūnas“ rungtyniauja daug kokybiškiau. Ši ekipa turi šiek tiek ilgesnį atsarginių žaidėjų suolą nei „CBet“. Jonaviečiai pralaimėdavo dažniausiai tuomet, kai ketvirtajame kėlinyje pristigdavo jėgų lyderiams.

Virginijus Šeškus, palyginti su tuo, kokio lygio treneris buvo, tarkim, prieš penkerius metus ir anksčiau, gerokai patobulėjo. Tai pripažįsta ir kai kurie kitų komandų vyriausieji treneriai. Jau senokai V. Šeškus nesiremia vien puolimu ir tritaškiais. Jo konstruojama gynyba dažnai supančioja varžovus. M. Brazys yra itin stiprus taktikas, bet charizma, emocijomis nusileidžia V. Šeškui.

Komandos serijoje laimės po vieną mačą, o triumfuos Jonavos krepšininkai.“

„Rytas“ – „Nevėžis-Optibet“

K. Tiškevičius: „Nemanau, kad „Rytas“ laimėdamas paskutiniajame mače nusimetė kokią nors naštą. Tai vis tiek buvo „Nevėžio-Optibet“ pergalė. Jei „Rytas“ turi bent kažkiek savigarbos, jie neturi teisės pralaimėti „Nevėžiui-Optibet“ arba laimėti mažiau nei 8 taškais.

„Rytas“ bet kuriuo atveju yra žymiai stipresnė komanda ir žaisdami nepilnos sudėties ar pavargę vis tiek turi laimėti. Kai jie pralaimėjo, tai buvo labiau noro ar kaip tik nenoro klausimas. Jei kėdainiečiai ateina į aikštelę mirti, o „Rytas ne – tokie ir rezultatai. Dabar jau vilniečiai puikiai supranta, kad jie negali nė truputį atsipalaiduoti, net jei laimi pirmą kėlinį 31:18, kaip nutiko paskutinėse rungtynėse. Jie savo pamokas turi būti išmokę. Jeigu ne, reikia išardyti, išmontuoti komandą.

Jei Kėdainiuose atsirastų naujokas, jis kažką gal ir pridėtų, bet tai ne žaidėjo klausimas, ir tikrai ne vieno žaidėjo. Pergalę Citadele KMT jie pasiekė ne tik be Pauliaus Petrilevičiaus, ten nebuvo ir Bradley Davisono. „Rytas“ tiesiog negerbė „Nevėžio-Optibet“. Viena komanda kol kas nori, o kita ne.

Faktas, kad vilniečiai ko gero laimės šią seriją, bet šio sezono kėdainiečiai „Rytą“ jau įskaudino visaip, kaip tik galėjo. „Rytas“ turi laimėti. Jei jie to nepadaro, galvoju, kad Giedrius Žibėnas turėtų iškart atsistatydinti.“

V. Čeponis: „Rytui“ pastaroji pergalė buvo labai svarbi psichologiškai. Nesvarbu, kad ji iškovota tik dviejų taškų skirtumu. Akivaizdu, kad kėdainiečiai vilniečiams yra neparankus varžovas. Visose trejose tarpusavio rungtynėse „Ryto“ žaidėjai negalėjo pristabdyti greitojo Artūro Žagaro.

Jei vilniečiai pateks į kitą Čempionų lygos etapą, žinoma, jų psichologinė būsena bus daug geresnė nei iškritus iš turnyro. Bilietas į kitą Europos turnyro etapą „Ryto“ krepšininkams užaugintų didesnius sparnus. Tikėtina, kad tokiu atveju jų pasitikėjimas savo jėgomis būtų didesnis.

„Nevėžis-Optibet“ ir be P. Petrilevičiaus demonstruoja solidų žaidimą. Kartais jį visai neblogai pavaduoja Rafaelis Rodriguesas. Pastaruoju metu neblogai atrodo Danielius Lavrinovičius, Timas Lambrechtas, gaunantys daugiau minučių aikštėje. Aišku, pagrindinis komandos variklis yra A. Žagaras. Jei sostinės ekipa jo vėl nesutramdys, „Rytui“ ši serija gali baigtis liūdnai.

Po atkaklios kovos „Rytas“ žengs į finalo ketvertą.“