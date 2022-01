Išretėjusi Virginijaus Šeškaus kariauna – su „Žalgiriu“ kovos šeši pagrindinės sudėties žaidėjai

Jonavos „CBet“ komandoje antradienį buvo užfiksuoti du teigiami Covid-19 testų rezultatai, o po pakartotinų tyrimų vakar paaiškėjo, kad ir Edvinas Šeškus gavo teigiamą testo rezultatą ir bus priverstas praleisti ateinantį susitikimą su Kauno „Žalgiriu“.

Apie praėjusį antradienį susiklosčiusią situaciją ir būsimus varžovus pakalbinome vyriausiąjį komandos trenerį V. Šeškų.

Kaip atrodė antradienis, kai komandoje paaiškėjo teigiami Covid-19 testų rezultatai? Ar buvo daug nerimo, kad tos rungtynės gali būti nenukeltos?

Nerimas buvo ne kiek dėl nukeltų rungtynių datos, kiek dėl pačio žaidimo paskutiniu metu. Žaidimas po paskutiniojo rinktinių lango nesiklijuoja, paskutinėse rungtynėse mums negalėjo padėti E. Lecomte ir J. Palacios, o dabar ateinančiam susitikimui tikrai praradome dar du starto penketo žaidėjus – E. Šaulį ir K. Thomas, nes jiems buvo teigiami Covid-19 testų rezultatai.

Kaip praleidote tas dienas saviizoliacijoje? Turbūt turėjote dar daugiau laiko išanalizuoti „Žalgirio“ žaidimą?

Mes jau kurį laiką ruošiamės „Žalgiriui“, nuo to laiko, kai ištraukė burtus, vis tiek rinkome informaciją. Bet taip, dabar galiu peržiūrėti daugiau jų rungtynių. Taip pat per šias tris dienas namuose toliau aktyviai ieškojome žaidėjų, kurie galėtų sustiprinti mūsų komandą. Kartais pagalvoju, kad gal esame per daug išrankūs, bet tikrai nesinori pasikviesti į komandą bet kokį abejotiną variantą.

Ar fizinio rengimo treneris Aivaras žaidėjams sudarė kokį individualų treniruočių planą šioms trims dienoms namuose?

Taip, sudarė. Žaidėjai turėjo save prisižiūrėti namuose ir palaikė kondiciją individualiai.

Kauno „Žalgiris“ paskutiniu metu rungtyniauja tik vietiniame fronte ir turi kur kas daugiau laiko treniruotėms. Ar jų žaidime pastebite daugiau siurprizų varžovams?

Jie paskutiniu metu labiau siurprizų į kitą pusę duoda. Pastarosiomis savaitėmis kaip „Žalgiris“, tai turėjo labai prastų rungtynių tiek Utenoje (kur prireikė pratęsimo), tiek Kėdainiuose ar Šiauliuose. Visumoj jiems šitas laikotarpis turėtų išeiti į naudą, bet ryškesnio progreso jų žaidime nesimato.

Abi komandos nuo rugsėjį vykusio susitikimo atrodo labai pasikeitusios. Kaip manote, kas taurės rungtynėse bus esminiai faktoriai norint išsilaikyti prieš „Žalgirį“?

Tikslas yra parodyti charakterį, ko galbūt nematėme keliose pastarose mūsų rungtynėse, ateiti į rungtynes su ugnele akyse ir noru žaisti. Mums bus labai sunku, nes neturėsim dviejų starto penketo žaidėjų, bet privalome kautis. Žiūrovai atėję mus pažiūrėti negali sakyti, kad komanda pėsčia vaikšto. Mes ir lapkritį buvome panašioje situacijoje, kai rungtyniavome 6-iese, bet tada nors matėsi kovingumas ir noras žaisti, privalome susigražinti tą nusiteikimą.

Ar bendravote su Evaldu Beržininkaičiu? Gal jis išdavė ką prisiplanavę rytojaus rungtynėms?

Buvom susiskambinę, sakė, jog labai daug prisiruošė visko ir labai gaila, kad vėl jų rungtynes nukėlė. Šiek tiek pajuokavome, bet visi esame profesionalai, dirbame savo klubams ir paslaptimis nesidaliname.

Ar pernai, kai perėmėte Jonavos „CBet“ vairą, būtumėte pagalvojęs, jog šiemet per vieną savaitę sužaisite net 3 rungtynes su „Žalgiriu“ ir „Rytu“? Kokio palaikymo tikitės Jonavos sporto arenoje?

Desertai, jog visi skanūs atrodytų - turi būti valgomi rečiau. Žiūrovai ir visi kiti pasidaro šiek tiek išrankūs, kai per daug to saldumo būna. Truputį gaila, kad viskas sukrito dabar į vieną savaitę ir nesame pilnos sudėties, bet vyrai eis kautis ir paliks visą širdį aikštelėje.