Išradingas pasiteisinimas – pataikyti baudos metimą sutrukdė žemės drebėjimas

Krepšininkas rungtynėse prieš Oklando „Warriors“ stojo mesti techninės pražangos baudos metimą, bet kamuolys net nelietė lanko.

„San Franciskas turėjo 3.5 magnitudės žemės drebėjimą. Viskas pradėjo drebėti. Nežinau, aš tiesiog išsigandau ir kamuolys nuskriejo per daug į kairę pusę“, – sakė puolėjas.

Toks epizodas prajuokino „Warriors“ krepšininkus, kurie po to šiepė K.Kuzmą.

„Lakers“ rungtynes vis tiek laimėjo 128:97.

The Warriors' bench after the air ball 💀 💀 💀 pic.twitter.com/lLqUr9NbTg