Įspūdingu metimu pažymėtose rungtynėse „Real“ įveikė ASVEL ekipą

Jau dvikovos pradžioje „Real“ šovė į priekį – 15:3. ASVEL ilgai mynė varžovams ant kulnų, bet priartėti pavyko tik įsibėgėjus antrajam kėliniui – 15-ąją minutę, kai skirtumas ištirpo iki vieno tikslaus tolimo metimo – 34:37. Čia pat svečiai spurtavo ir vėl grįžo į saugesnę zoną – 47:37.

„Real“ kontroliavo situaciją visą antrąją mačo dalį, o ketvirtąjį ketvirtį pradėjo spurtu 8:0, kuris padidino jų atotrūkį net iki 21 taško – 75:54.

ASVEL neketino nuleisti rankų anksčiau laiko ir atsakė galinga atkarpa 16:3, kuri leido grąžinti intrigą likus žaisti beveik 6 minutėms – 70:78.

„Real“ sugebėjo sustabdyti įsibėgėjusius oponentus, kurie per likusį laiką sukrapštė vos kelis taškus, o svečiai išlaikė pranašumą ir pasiekė pergalę.

Debiutas Eurolygoje nebuvo sėkmingas Marcosui Knightui, kuris per 15 minučių įmetė 2 taškus (1/5 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai), sugriebė 3 kamuolius, gavo 2 blokus ir surinko -2 balus.

Arti karjeros rekordo buvo Fabienas Causeur – prancūzas per 18 minučių sumetė 25 taškus, kai geriausias rezultatas liko 28 taškai. Gynėjas taip pat pasižymėjo įspūdingu metimu praktiškai iš aikštės vidurio.

