Įspūdingoje Jokičiaus ir Irvingo akistatoje – pergalingas metimas

Nikola Jokičius nugalėtojų gretose atliko trigubą dublį iš eilės.

Serbas per 38 žaidimo minutes įmetė 37 taškus (10/18 dvit., 3/3 trit., 8/8 baud.), atkovojo 18 kamuolių, atliko 15 rezultatyvių perdavimų, perėmė 3 kamuolius, tačiau dusyk pažeidė taisykles bei suklydo 4 sykius.

Kyrie Irvingas buvo ryškiausias Dalaso klube ir sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes.

Gynėjas per 35 minutes pelnė 43 taškus (11/14 dvit., 6/8 trit., 3/3 baud.), atkovojo 5 atšokusius kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, perėmė kamuolį, blokavo metimą, tačiau prarado kamuolį ir kartą prasižengė.

Kita „Mavericks“ žvaigždė Luka Dončičius įmetė 24 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir atliko 9 perdavimus.

Likus žaisti septynioms sekundėms pergalingus taškus įmetė iš vidutinio nuotolio pataikęs Michaelas Porteris. Kitoje atakoje K.Irvingo atsakas iš trijų taškų zonos buvo netikslus.

