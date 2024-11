Įspūdingai žaidęs Dončičius vedė „Mavericks“ į lengvą pergalę namuose

Slovėnas pelnė 32 taškus, atkovojo 9 kamuolius ir išdalino 7 rezultatyvius perdavimus, Danielis Gaffordas surinko 18 taškų – tai geriausias jo sezono rezultatas kol kas.

Per pirmas 9:30 min. antrajame kėlinyje „Mavs“ surengė spurtą 30:9 ir pabėgo į priekį. Didžiausias Dalaso komandos pranašumas šiose rungtynėse siekė net 33 taškus.

Luka Doncic drills it from DEEP 🔥



He has 20 points in the first half!!pic.twitter.com/PjuyLfHZIq