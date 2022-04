Įspūdingai kovojęs amerikietis iškovojo 3 iš 4 pagrindinių pasaulio čempiono diržų

E.Spence‘as šioje kovoje gyne WBC ir IBF diržus, o Y.Ugasas – WBA (Super) diržą.

Dešimtame raunde Y.Ugasas nebegalėjo matyti dešiniąja akimi, kol galiausiai medikai rekomendavo ringo teisėjui Laurence‘ui Cole‘ui stabdyti dvikovą.

Šeštame raunde Y.Ugasas atliko galingą dešinės rankos smūgį, po kurio siekė kairės rankos smūgis, o E.Spence‘as buvo nublokštas į ringo virves ir tai galėjo būti skaičiuojama kaip nokdaunu. Visgi tai atgaivino E.Spence‘ą, kuris pradėjo agresyviau kovoti ir perėmė kovos kontrolę.

E.Spence‘as lėtai ir sistemingai smūgiavo į Y.Ugasą, kurio dešinioji akis ištino tiek, kad jis nebegalėjo ja matyti.

Po pergalės E.Spence‘ui trūksta tik WBO čempiono titulo, kuris priklauso Terence‘ui Crawfordui.

