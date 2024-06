Įspūdinga – Toni Kroosas jau pirmose „Euro 2024“ rungtynėse pagerino visų laikų rekordą

Šiose rungtynėse į istoriją įsirašė Toni Kroosas. 34-erių veteranas atliko 102 perdavimus, iš kurių net 101 pasiekė tikslą (99 proc. perdavimų tikslumas). Nuo 1980 m., kai skaičiuojama ši statistika, dar nė vienas žaidėjas Europos čempionato rungtynėse, kuriose bandė atlikti daugiau nei 100 perdavimų, nepasižymėjo tokiu dideliu perdavimų tikslumu.

T. Kroosas jau anksčiau yra pažymėjęs, kad po „Euro 2024“ paliks didįjį futbolą.

