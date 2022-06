Įspūdinga pergalė: Lietuvos teniso talentas – prestižinio „Roland Garros“ dvejetų čempionas

Prancūzijoje prestižinio „Roland Garros“ jaunių teniso turnyro vaikinų dvejetų finale E.Butvilas su bendraamžiu kroatu Mili Poljičaku (ITF jaunių-4) per 56 minutes 6:4, 6:0 nugalėjo Peru porą – 18-metį Gonzalo Bueno (ITF jaunių-6) ir 18-metį Ignacio Busę (ITF jaunių-12). Lietuvis su kroatu dvejetų varžybose buvo pirmi pagal skirstymą, o Peru žaidėjai – antri.

Jau ketvirtajame geime E.Butvilas su M.Poljičaku turėjo tris „break pointus“, tačiau visus juos iššvaistė. Septintajame geime mačas galėjo pakrypti kita linke – G.Bueno ir I.Buse susikūrė du „break pointus“. Lietuvis su kroatu tada atlaikė spaudimą, o dešimtajame geime realizavo vieną iš trijų „set pointų“, laimėdami lemtingą varžovų padavimų seriją.

A day they'll never forget...😍



Edas Butvilas 🇱🇹 and Mili Poljicak 🇭🇷 win the boys' doubles title, beating Bueno and Buse 6-4 6-0 👏#RolandGarros pic.twitter.com/D0tAkU8bge