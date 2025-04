Įspūdinga: latvė finale patiesė pirmąją pasaulio raketę ir laimėjo „Porsche“ automobilį

Pirmajame sete J. Ostapenko ilgai priklausė iniciatyvą (2:0, 3:1, 4:2). Ji galėjo dar labiau padidinti savo pranašumą, jei septintajame geime būtų būtų realizavusi vieną iš 3 „break pointų“. Visgi, A. Sabalenka atsilaikė, o aštuntajame geime atstatė pusiausvyrą (4:4). J. Ostapenko iniciatyvą susigrąžino jau po kelių minučių, o dešimtajame geime, atlaikiusi spaudimą, užbaigė pirmąjį setą.

Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis, o nuo trečiojo geimo prasidėjo visiškas latvės dominavimas. J. Ostapenko laimėjo 5 geimus iš eilės ir patiesė aiškią favoritę.

Eyes on the prize, and now it’s hers 😆@JelenaOstapenk8 defeats the World No.1 to win her first Stuttgart singles title, 6-4, 6-1!#PorscheTennis pic.twitter.com/9FeBYIvbuE