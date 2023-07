Įspūdingą greitį pademonstravusi jamaikietė tapo penkta greičiausia visų laikų moterimi

Bėgdama penktuoju taku, Sh. Jackson, esanti ir 200 m pasaulio čempione, iškart išsiveržė ir užtikrintai nugalėjo Shashalee Forbes (10,96 sek.) ir Natasha Morrison (10,98 sek.).

Sh. Jackson antrąją Jamaikoje vykstančio čempionato dieną lengvai iškovojo antrąjį šalies 100 m bėgimo čempionės titulą ir užsitikrino vietą vasarą Budapešte vyksiančiame pasaulio lengvosios atletikos čempionate.

WORLD LEAD💥@sherickajacko 🇯🇲 runs 10.65 in the Jamaican National Championships. That time makes her the 5th fastest woman in history over 100m 🔥 pic.twitter.com/BRepuJstvN