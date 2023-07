Įspūdinga: Fukuokoje krito ilgiausiai gyvavęs pasaulio moterų plaukimo rekordas

Australė Mollie O‘Callaghan 200 m laisvuoju stiliumi įveikė per 1 min. 52.85 sek. Taip ji pagerino seniausią moterų plaukimo pasaulio rekordą, kurį dar 2009 m. pasiekė italė Federica Pellegrini (1:52.98).

🇦🇺Mollie O'CALLAGHAN 5110 Days later takes down the 200m Free WR from Federica PELLEGRINI 😱 // ⏱️ 1:52.85 #WorldRecord #AQUAFukuoka23 #Swimming pic.twitter.com/175abG7uub