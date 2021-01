Ispanų leidinys paviešino Messi kontraktą su „Barcelona“: skaičiai, atimantys žadą

Ketverių metų kontrakto, kuris baigs galioti 2021 m. birželio 30-ą dieną vertė siekia 555 mln. 237 tūkst. 619 eurų. Per vieną sezoną L.Messi uždirba fiksuotą 138 mln. eurų sumą, taip pat prisideda ir įvairios premijos.

Vien už sutarties atnaujinimą sumokėta šiek tiek daugiau nei 115 mln. eurų, o lojalumo premija siekia beveik 78 mln. eurų.

Pasak „El Mundo“. Dienraštis taip pat teigia, kad likus penkiems mėnesiams iki kontakto pabaigos, L.Messi jau yra uždirbęs 511 mln. 540 tūkst. 545 eurus. Visgi reikia nepamiršti, kad maždaug pusę sumos L.Messi turi sumokėti Ispanijos mokesčiams.

Sutarties nutekėjimas įvyko „Barcelonai“ bandant suvaldyti didžiulę skolą, daugiausiai susidariusią dėl koronaviruso pandemijos.

Klubui šiuo metu vadovauja laikina valdyba, nes prezidentas Josepas Bartomeu spalį atsistatydino nesulaukęs pasitikėjimo.

Nauji prezidento rinkimai numatomi kovo 7-ą dieną.

Praėjusią vasarą 33-ejų metų L.Messi norėjo palikti „Barceloną“, tačiau nepavykus to padaryti jis liko komandos gretose iki sutarties pabaigos.

