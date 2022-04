Didelį krūvį geriausiai atlaikė 18-metis Ispanijos teniso vunderkindas Carlosas Alcarazas (ATP-11). Pusfinalyje jis po pusketvirtos valandos maratono 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4 įveikė australą Alexą de Minaurą (ATP-25).

Ispanas antrajame sete buvo ant prarajos ribos. Jis atsiliko 5:6 ir 15:40. A.de Minauras savo padavimų metu turėjo du „match pointus“, bet C.Alcarazas stebuklingai išsigelbėjo, tuomet susikūrė „break pointą“ ir jį realizavo. Pratęsime ispanas trumpai atsiliko 0:2, bet vėliau spurtavo 4:0 ir nuo tada neleido varžovui išsiveržti į priekį. Trečiajame sete dramos buvo kiek mažiau, o lemiamu tapo devintasis geimas, kai C.Alcarazas laimėjo varžovo padavimų seriją.

Kitame pusfinalyje ispanas Pablo Carreno Busta (ATP-19) 6:3, 6:4 eliminavo argentinietį Diego Schwartzmaną (ATP-15).

HOW?!



A miraculous match point save from @alcarazcarlos03 to *somehow* stay alive in Barcelona! pic.twitter.com/iCUko1zFm6