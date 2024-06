Ispanijos rinktinė paskelbė sudėtį Europos futbolo čempionatui

Paskelbta, jog paskutiniai trys žaidėjai, kurie paliko rinktinės stovyklą buvo Pau Cubarsi, Aleixas Garcia ir Marcosas Llorente. Atkabinus šiuos futbolininkus, paaiškėjo galutinis rinktinės 26-tukas.

Ispanai Europos čempionate žais B grupėje, kur taipt pat bus italai, albanai ir kroatai.

Vartininkai: Davidas Raya („Arsenal“), Unai Simonas („Athletic“), Alexas Remiro („Real Sociedad“);

Gynėjai: Robinas Le Normandas („Real Sociedad“), Dani Vivianas („Athletic“), Aymericas Laporte („Al-Nassr“), Nacho („Real“), Alejandro Grimaldo („Bayer“), Marcas Cucurella („Chelsea“), Danielis Carvajalis („Real“), Jesusas Navas („Sevilla“);

Saugai: Rodri („Manchester City“), Martinas Zubimendi („Real Sociedad“), Pedri („Barcelona“), Mikelis Merino („Real Sociedad“), Fabianas Ruizas (PSG), Ferminas Lopezas („Barcelona“), Alexas Baena („Villarreal“), Dani Olmo („RB Leipzig“), Lamine`as Yamalis („Barcelona“);

Puolėjai: Nico Williamsas („Athletic“), Ferranas Torresas („Barcelona“), Ayoze Perezas („Real Betis“), Mikelis Oyarzabalis („Real Sociedad“), Alvaro Morata („Atletico“), Joselu („Real“).

🥹 Dad, friend, grandson, brother, husband... I’ve got something important to tell you: YOU’RE GOING TO BE AT #EURO2024.



This is Spain's final squad list of players called up for @EURO2024 and there is no better narrator for this video than a WINNER: @RafaelNadal.#VamosEspaña pic.twitter.com/wydxoc6Izh