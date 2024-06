Geriausio gegužės A lygos žaidėjo laurus susižėrė „Hegelmann“ ekipos brazilas

Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos brazilas buvo išrinktas geriausiu gegužės mėnesio žaidėju. Tai paaiškėjo po čempionato komentatorių, tinklalaidžių vedėjų bei visų komandų kapitonų balsų, kuriuos pateikė Profesionalių futbolininkų asociacija (PFA).

L. Ribeiro gegužę per penkerias rungtynes pelnė 2 įvarčius bei atliko rezultatyvų perdavimą, savo ruožtu, jo atstovaujama ekipa pasiekė tris pergales iš eilės. Saugas pasižymėjo puikiu smūgiu mače su FA „Šiauliai“ bei siuntė kamuolį į savo buvusios komandos – Telšių „Džiugo“ – vartus.

2024 metų sezone brazilas per 16 susitikimų yra įmušęs 3 įvarčius bei 2 sykius rezultatyviai asistavęs ekipos draugams.

„Iš kiekvieno tai buvo sunkaus darbo ir atsidavimo mėnuo, kadangi turėjome tikslą iki rinktinių pertraukos išlikti tarp lyderių. Dėkui Dievui, su kiekvieno pagalba mano individualus pasirodymas buvo pastebimas ir esu dėl to labai laimingas. Vis tik to nebūtų nutikę be kiekvieno komandos nario pagalbos.

Asmeniškai turiu tikslą tapti čempionu su „Hegelmann“ klubu, dėl to ir turime sunkiai dirbti“, – pasakojo L. Ribeiro.

Kovo mėnesį geriausiu žaidėju buvo pripažintas Vilniaus „Žalgirio“ saugas Giedrius Matulevičius, balandį – jo komandos draugas Joelis Bopesu.