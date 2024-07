Ispanijos herojumi tapęs Merino nepamiršo tėčio įvarčio: Štutgarto stadione atkartojo 33 metų senumo istoriją

„Real Sociedad“ ekipos futbolininkas pasirodo taip šventė ne šiaip sau.

Internete pradėjo plisti vaizdai, kad 1991 metais tame pačiame Štutgarto miesto stadione įvartį tokiu pat būdu šventė ir jo tėtis Angelis Merino.

„Šis stadionas turi kažką tokio, kas atneša mums sėkmę. Čia įmušė ir mano tėtis. Mūsų šeimai tai yra ypatingas stadionas“, – po rungtynių ispanų žiniasklaidai sakė šalies herojumi tapęs žaidėjas.

Aikštėje M. Merino pasirodė iki pagrindinio rungtynių laiko pabaigos likus 10 minučių, kai pakeitė Nico Williamsą, o prieš tai jis savo vienintelį įvartį už Ispaniją buvo pelnęs UEFA tautų lygos rungtynėse 2020 metais.

Father and son with similar celebrations after scoring a goal at the MHPArena.



July 5, 2024: Mikel Merino (Spain) vs. Germany.



November 5, 1991: Ángel Merino (Osasuna) vs. VfB Stuttgart. pic.twitter.com/36W8ZZY8Uh