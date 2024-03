Ispanijos futbolo federaciją purto korupcijos skandalas: įsipainiojusi ir buvusio futbolinino bendrovė

Anot ispanų žiniasklaidos, šie veiksmai yra dalis teismo tyrimo dėl buvusio federacijos prezidento Luiso Rubialeso pasirašytų sutarčių dėl Ispanijos supertaurės varžybų perkėlimo į Saudo Arabiją.

Pranešama, kad per metus pasirašytų sutarčių vertė siekia 40 mln. eurų. Be to, šiame procese tarpininkavo buvusio futbolininko Gerard'o Pique bendrovė „Kosmos“.

Operacijos metu buvo atliktos kratos įvairiose Ispanijos vietovėse, įskaitant RFEF bazę Las Rose Madrido pakraštyje ir 46-erių L. Rubialeso nuosavybę Granadoje.

Rugsėjį L. Rubialesas gėdingai pasitraukė iš pareigų po to, kai po Ispanijos triumfo Moterų pasaulio čempionate Sidnėjuje išprovokavo pasaulinį pasipiktinimą ir prievarta pabučiavo ispanų futbolo žvaigždę Jenni Hermoso (Dženi Hermoso).

Teisminių šaltinių teigimu, policija vykdo „tyrimą, susijusį su įtariamais nusikaltimais, susijusiais su korupcija versle, nesąžiningu administravimu ir pinigų plovimu“.

Šaltiniai pridūrė, kad per operaciją tikimasi sulaikyti septynis asmenis, dar penkių asmenų atžvilgiu atliekami tyrimai, o vienuolikos žmonių namuose taip pat bus atliktos kratos.

Ispanijos žiniasklaida pranešė, kad po kratų RFEF jokių areštų nebuvo atlikta. 2020-aisiais Ispanijos supertaurė pirmą kartą buvo surengta Saudo Arabijoje. Po to, kai dėl COVID-19 pandemijos kitas etapas buvo perkeltas į Ispaniją, vėlesni trys turnyrai vėl vyko Saudo Arabijoje.

2022 metais Ispanijos prokurorai pradėjo tyrimą dėl supertaurės sandorio po to, kai buvo nutekinti L. Rubialeso ir G. Pique garso įrašai, kuriuose jie kalbėjo apie daugiamilijoninės vertės komisinius.

L. Rubialesas visada gynė sandorio dėl supertaurės perkėlimo į naftos turtingą Persijos įlankos valstybę teisėtumą. „Jei yra koks nors komisinis mokestis, „Kosmos“ jį gaus iš Saudo Arabijos – federacija už šį sandorį niekam nemokėjo, nemoka ir nemokės nė euro komisinio mokesčio“, – 2022-aisiais sakė L. Rubialesas.

Buvęs „Barcelona“ ir Ispanijos rinktinės žaidėjas G. Pique 2022 metų balandį sakė, kad „viskas yra teisėta“ ir kad jis didžiuojasi šiuo sandoriu.