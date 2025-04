Ispanijoje milijonai žmonių susidūrė su elektros trikdžiais: atšaukti beveik visi ATP ir WTA 1000 turnyrų mačai

Madride (Ispanija) šią savaitę yra susirinkęs beveik visas vyrų ir moterų teniso elitas, nes čia vyksta ATP 1000 ir WTA 1000 kategorijų turnyrai. Amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-4) aštuntfinalyje 6:4, 6:2 spėjo nugalėti Tokijo olimpinę čempionę šveicarę Belindą Benčič (WTA-42). Iš viso antradienį įvyko 2 moterų vienetų mačai ir vos 1 vyrų vienetų susitikimas. Visi likę dienos mačai buvo perkelti į antradienį.

Tuo tarpu Portugalijoje, kur rengiamas ATP „Challenger“ turnyras, tvarkaraščio nuspręsta nekoreguoti, tačiau visi mačai vyksta už „uždarų durų“ prie tuščių tribūnų. Internautai jau juokauja, kad vaizdas korte primena covid-19 pandemijos laikus.

This feels like pandemic without masks.



Unreal day. pic.twitter.com/9xoLPOU3e7