Išmainytas Bogdanas Bogdanovičius karjerą pratęs Los Andžele

Pasak pranešimų, mainuose atsidūrė serbas Bogdanas Bogdanovičius. Gynėjas nuo šiol karjerą pratęs Los Andžele.

Kartu su juo į „Clippers“ ekipą iškeliavo ir trys antrojo rato šaukimai naujokų biržoje.

Tuo tarpu „Hawks“ klubą papildys Terance‘as Mannas ir Bonesas Hylandas.

The Los Angeles Clippers are trading Terance Mann and Bones Hyland to the Atlanta Hawks for Bogdan Bogdanovic and three second-round picks, sources tell ESPN.