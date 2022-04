Įsiutę serbai užsipuolė buvusį žalgirietį ir šio žmoną: „Dinkite iš čia“

Sirgalių emocijos užvirė po sekmadienį Kaune vykusių Eurolygos rungtynių tarp „Žalgirio“ ir „Crvena zvezda“ komandų.

Prieš mačą serbai atsisakė laikyti plakatą su Ukrainos vėliava ir užrašu „Stop karui“. Tai vėliau iššaukė milžinišką „Žalgirio“ sirgalių pyktį – mačo metu buvo girdėti necenzūrinės skanduotės Serbijai, sirgaliai prieš varžovų nosis mojavo NATO vėliava, kilo net konfliktas į kurį įsikišo policija.

Po mačo A. White’as, buvęs „Crvena zvezda“ starto penkete ir taip pat nelaikęs vėliavos, paaiškino situaciją savo „Twitter“ paskyroje.

As a team we were told to not touch the flag. I would like to make it clear I don’t support the war and I want peace in our world ❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/cD3t9YlTIk