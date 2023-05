Įsimintinas „Žalgirio“ sezonas Eurolygoje – arenas drebinę dėjimai, fantastiški sirgaliai ir prognozes paneigę žaidėjai

Prieš prasidedant sezonui beveik niekas netikėjo, kad „Žalgiris“ gali pasiekti atkrintamąsias. Visgi 2021-2022 m. sezone po reguliaraus sezono likę paskutinėje vietoje žalgiriečiai savo kovingumu ir užsispyrimu įrodė, kad tokio nuvertinimo nėra verti.

Naujienų portalas tv3.lt kviečia prisiminti įsimintiniausias „Žalgirio“ akimirkas Eurolygos 2022-2023 m. sezone.

Gražiausi momentai

Ne vieną kartą prabėgusiame Eurolygos reguliariajame sezone „Žalgirio“ akimirkos pateko tarp gražiausių savaitės momentų.

Tarp daugiausiai blokų šiame sezone atlikusių krepšininkų besirikiuojantis Kevarriusas Hayesas sudrebino areną, kai mače prieš Vitorijos „Baskonia“ negailestingai nublokavo svarbų Tado Sedekerskio dėjimą.

This is sick! 🤯



Kevarrius Hayes' block took 3rd place in the EuroLeague Top 10 episodes of the week! 🔥 pic.twitter.com/7LcuOyTyR1 — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) February 11, 2023

Eurolygos įvertintas buvo ir Arnas Butkevičius. 33-ame sezono ture monstriškas žalgiriečio skrydis ir galingas dėjimas per „Maccabi“ krepšininką Joshą Nebo užėmė penktąją vietą tarp gražiausių savaitės momentų.

Tą pačią savaitę geriausiu momentu buvo pripažintas K. Hayeso dėjimas.

What a week! Two Zalgiris players reached EuroLeague TOP10! 👏



5⃣th place - Arnas Butkevicius

1⃣st place - Kevarrius Hayes pic.twitter.com/npJv0RLar2

Paminėjimo verta ir pirmosios sezono pusės rungtynių su Berlyno ALBA pabaiga. Dar Keenano Evanso pradėtą tritaškių vakarėlį įspūdingu tolimu metimu su pražanga užbaigė Edgaras Ulanovas.

Šių rungtynių metu žalgiriečiai taip pat panaikino didžiausią taškų deficitą istorijoje ir pergalę išplėšė atsilikinėję net 20 taškų.

The scenes in Kaunas, that arena is going CRAZY! #EveryGameMatters pic.twitter.com/GZkWd9XPI7 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 4, 2022

Įspūdingi žaidėjų pasirodymai

Šį sezoną netrūko ir puikių individualių žaidėjų pasirodymų. Pradžioje abejones kėlęs Lauryno Biručio žaidimas iššovė per rungtynes prieš Stambulo „Fenerbahče“. Tikru kriptonitu arenos svečiams tapęs vidurio puolėjas pagerino savo rezultatyvumo rekordą pelnęs 15 taškų ir surinkęs net 27 naudingumo balus.

Liaupsių po sezono vis gerėjančiam L. Biručio žaidimui negailėjo ir komandos strategas Kazys Maksvytis.

„Be abejo, Laurynu kažkiek tikėjome, bet kad jis bus geriausias ir pagrindinis vidurio puolėjas... Laurynas sunkiai dirbo ir to nusipelnė“, – po paskutinių rungtynių prieš „Barca“ kalbėjo K. Maksvytis.

Pirmoje sezono pusėje nuostabius rezultatus demonstravo Keenanas Evansas. Pirmose sezono rungtynėse prieš Miuncheno „Bayern“ krepšininkas pagerino savo karjeros rekordą.

Gynėjas per 31 minutę įmetė 32 taškus sugriebė 4 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, išprovokavo 6 pražangas ir surinko 39 naudingumo balus. Tą savaitę K. Evansą Eurolyga išrinko naudingiausiu turo žaidėju.

Ladies and gentlemen EuroLeague Round 15 MVP – Keenan Evans! Keep going, Keenan! 👏 pic.twitter.com/9MZpM7Bi9i — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 24, 2022

Lemiamose Eurolygos reguliariojo sezono rungtynėse prieš „Bayern“ nustebino ir A. Butkevičius. Krepšininkas iš žaidimo neišmetė nei vieno kamuolio, tačiau surinko 17 naudingumo balų. Keturis taškus jis pelnė iš baudų metimų, o į statistikos lentelę įrašė net 9 atkovotus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus.

Ištikimiausi sirgaliai

Atskiro paminėjimo nusipelno ne tik pati „Žalgirio“ komanda, tačiau ir jos sirgaliai. Šiame sezone fanai nenustojo stebinti visiškai išpirkdami bilietus į 16 iš 17 reguliariojo sezono mačų vykusių „Žalgirio“ arenoje. Pilnutėlės arenos nebuvo tik pačiame pirmame sezono susitikime su Bolonijos „Virtus“.

16 – didžiausias „sold-out‘ų“ skaičius per vieną Eurolygos sezoną „Žalgirio“ arenoje. Taip pat, pagal lankomumą žalgiriečių sirgaliai nusileido tik vienai komandai – Belgrado „Partizan“.

Savo ištikimybę komandai fanai parodė ir per naktį iššluodami bilietus į atkrintamųjų rungtynes su „Barcelona“. Mačą stebėti susirinko 15293 žiūrovai ir arena buvo užpildyta 99 proc.

Nepaisant fantastiško palaikymo Kaune, žaliai baltų sirgaliai stebino ir išvykos rungtynėse. Bene kiekvienose rungtynėse dalyvavo nemažas būrys sirgalių, o įspūdingą palaikymą jie parodė paskutinėse rungtynėse su Miuncheno „Bayern“.

Į Miuncheną susirinko daugiau nei tūkstantis „Žalgirio“ sirgalių, prieš rungtynes jie surengė eiseną, o įtempto mačo metu vietomis galėjo pasirodyti, kad žalgiriečiai žaidžia ne išvykoje, o namų arenoje.

Skaudžios netektys

Nors sezone netrūko gražių akimirkų, tačiau keletas momentų įstrigo atmintyje ir dėl skaudžių pasekmių.

Turbūt pats didžiausias „Žalgirio“ praradimas įvyko jau aptartose rungtynėse su Stambulo „Fenerbahče“. Dar pirmąją rungtynių minutę Kauno ekipos lyderis K. Evansas suklupo ir patyrė traumą.

Po keleto valandų paaiškėjo, kad žalgiriečiui plyšo Achilo sausgyslė ir jis praleis visas likusias sezono rungtynes.

Pralaimėjimas prieš turnyrinės lentelės lyderius Pirėjo „Olympiakos“ buvo vienas skaudesnių žalgiriečių pralaimėjimų. Nors rungtynės buvo itin įtemptos ir „Žalgiris“ turėjo šansą laimėti, paskutinėmis sekundėmis nerealizavę lemiamo metimo kauniečiai pralaimėjo rezultatu 72:74.

Išlyginti rezultatą rungtynių gale galimybę turėjęs E. Ulanovas metimo nepataikė, o po rungtynių neslėpė apmaudo.

„Sunku dabar viską apibendrinti, galvoje – paskutinė minutė“, – sakė kapitonas.